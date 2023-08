XV de France - UBB : Bielle-Biarrey probable titulaire en Ecosse, "ça fait 2, 3 ans que tout va très vite"

Il a appris qu'il était retenu dans la liste des 42 sélectionnés pour préparer la coupe du monde de rugby en France à la veille de son vingtième anniversaire . Louis Bielle-Biarrey pourrait être titularisé samedi en Ecosse à Murrayfield pour le premier match de préparation des Bleus. Fabien Galthié dévoilera sa liste ce jeudi 3 août à midi.

Dans quel état d’esprit êtes-vous depuis le début de cette préparation ?

Louis Bielle-Biarrey : J’ai envie d’avoir zéro regret. Je me donne à fond et la pire chose qui pourrait m’arriver, c’est de ne pas tenter et d’avoir des regrets à la fin de la préparation. Donc je donne tout et on verra bien à la fin.

Est-ce que c’est dur de se faire une place puisque vous êtes l’un des plus jeunes et que vous avez été « réquisitionné » chez les grands plutôt que de participer à la coupe du monde des U20 ?

Oui et non. Le groupe est vraiment top. Tous les mecs me mettent à l’aise, que ce soit tout le groupe, ou même ceux avec qui je suis en concurrence. Donc ça, c'est vraiment cool pour me sentir bien sur le terrain. Et faire des bons entraînements. Tout va très vite depuis 2 ou 3 ans, je ne réalise pas trop encore, mais encore une fois le groupe est vraiment top. Tout le monde essaie de nous intégrer au mieux avec Emilien (Gailleton à Pau). J’essaie d’être le plus simple possible et de ne pas me poser de questions.

Comment avez-vous vécu la coupe du monde des U20 remporté par la France ?

Déjà, j'étais super content pour eux. Ce sont des potes. Et oui, il y a eu un pincement au cœur sur les 2 ou 3 premiers jours, mais après, j'ai une chance de pouvoir faire une prépa de coupe du monde qui peut être le plus grand événement de ma carrière vu que c’est en France. Disons que j’ai vite pu passer à autre chose.

Ce premier match face à l’Ecosse samedi, vous y croyez ?

Oui, j'y pense, mais ça ne dépendra que de moi. Forcément qu’on veut y être. J’attends la composition et j’espère y être bien sûr.

A quoi on pense avant une cette possible première sélection avec les Bleus de Fabien Galtié ?

C’est un sentiment assez spécial. Beaucoup de fierté. Envie de beaucoup de choses : d’être au match, de profiter un peu. C’est beaucoup d’excitation. C’est pas encore fait pour l’instant. Mais c’est sûr que rien que d’y penser, ça fait bizarre… Le jour où j’aurai cette sélection, c’est un palier supplémentaire qui aura été franchi.