France Bleu : Difficile de penser au match de Toulon quand on s'apprête à rejoindre Marcoussis juste après ?

Adrien Pelissié : Oui c'est sûr que c'est dans un coin de la tête et que j'y pense forcément. Mais j'essaye de bien préparer ce match de Toulon parce que c'est très important pour moi avant d'aller à Marcoussis de faire un gros match avec l'équipe. D'abord parce que je suis sorti un peu frustré du match contre Newport. Ensuite, j'ai la chance d'être sélectionné, il faut que je sois bon ce weekend, tout simplement.

Comment avez-vous appris votre convocation ?

J'ai reçu un coup de fil de Jacques (Brunel) mercredi matin.

C'est clair que tout est allé vite. Je prends ce qu'on me donne, je ne réfléchis pas trop. J'essaye de donner le meilleur à chaque fois et de rester moi-même, avec simplicité, sans me prendre la tête pour essayer d'être performant.

C'est une surprise pour vous ?

Bien sûr ! Ca fait sept ou huit mois que je suis en Top 14, j'arrive de Pro D2. Je suis très content d'y être. Maintenant rien n'est acquis. Je vais y arriver sur la pointe des pieds, c'est la première fois que je vais à Marcoussis car je n'ai jamais fait de sélections avec les jeunes. J'ai hâte d'y être parce que je suis très fier d'être pris mais il y a énormément de travail. C'est important de bien bosser, de faire un bon match pour être prêt à basculer la semaine prochaine sur l'équipe de France.

Cinq mois après avoir découvert le Top 14 face à Clermont, Adrien Pelissié va découvrir le XV de France. © Radio France - Justine Hamon

Top 14, Barbarians puis équipe de France...Tout est allé vite ?

Le fait de connaître Jacques Brunel va-t-il faciliter votre adaptation ?

Je connais la personne donc c'est plus facile. Mais je ne vais pas m'enflammer. je suis appelé, je profite du fait qu'un mec (ndlr : Camille Chat, grippé) est malade. Il faut que je reste à ma place.