Difficile d’espérer un résultat à La Rochelle quand on est mené 19-0 après 25 minutes ?

Baptiste Serin : On a essayé jusqu’au bout. Le dernier ballon est anecdotique, on le joue parce qu’on a encore les cartes en main pour gagner le match. Malheureusement on perd le ballon et ils marquent l’essai du bonus. C’est vrai qu’avec trois essais pris en très peu de temps, c’est compliqué de gagner un match de ce niveau surtout contre une équipe qui, quand elle arrive à mettre son jeu en place, prend beaucoup de confiance. C’est un peu le point noir de l’après-midi.

Vous avez beaucoup tenu le ballon mais sans scorer…

C’est un peu dans notre ADN de jouer pour essayer de mettre les défenses en difficulté, d’enchaîner beaucoup de phases de jeu. Dans ce domaine on a été très patients. On a perdu quelques ballons au contact dans le contest. Il faut qu’on garde ça et qu’on soit beaucoup plus précis quand on a le ballon. Mais je suis quand même content. Quand on arrive à enchaîner les phases, que tout le monde fait son boulot, on arrive à mettre la défense dans le désordre et à se créer pas mal de situations. Il faut encore travailler dur aux entraînements pour monter le niveau d’exigence individuellement et collectivement pour pouvoir arriver au niveau de ces équipes-là.

On voulait absolument gagner ce match. J’aurais été très fier et très content parce qu’on travaille dur, on cravache, il y a beaucoup de changements dans ce club et ça fait vraiment ch… que ça ne paie pas.

Vous retenez quoi de positif ?

Je leur ai dit à la fin que j’étais fier de ces mecs parce que mis à part les vingt premières minutes on a quand même mis à mal cette équipe de La Rochelle. Je pense que c’est sur quoi il faut qu’on table jusqu’à la fin. On ne s’est pas facilité la tâche sur cette première moitié et demi de la saison. Ça va être compliqué de jouer quelque chose mais au moins qu’on rende fiers les personnes qui nous entourent, nous, le staff. Il y a des choses à faire. Dès qu’on arrive à mettre notre jeu en place, on se fait quand même plaisir.

Baptiste Serin compte sur la fin de saison pour retrouver son niveau et remonter dans la hiérarchie des 9 français. © Radio France - Justine Hamon

C’est rageant de laisser le bonus offensif aux Rochelais ?

C’est un peu dur mais je m’en fiche un peu. Si on ne veut pas jouer, on tape en touche et on perd de six points... On n’est pas dans cette philosophie-là, on a quand même beaucoup de caractère dans cette équipe même si des gens disent que non. On voulait absolument gagner ce match. J’aurais été très fier et très content parce qu’on travaille dur, on cravache, il y a beaucoup de changements dans ce club et ça fait vraiment ch… que ça ne paie pas.

Personnellement, vous avez faim de ballons ?

Bah oui. C’est vrai que j’ai un peu rongé mon frein pendant plusieurs semaines. Ce sont des choix, j’ai fait avec. J’ai essayé d’aider le plus possible le groupe France pour préparer les matches, d’apporter un peu de bonne humeur. Il y avait une bonne ossature, un bon groupe avec de bons mecs. On a été tous solidaires parce qu’il y a eu des moments compliqués mais on a quand même redressé la tête. La victoire contre l’Angleterre nous a fait beaucoup de bien. Je n’avais pas été habitué à cette place-là. J’essaie de me forger, je suis encore jeune. Les coaches ont décidé que je ne méritais pas forcément d’être sur la feuille de match. A moi de travailler pour rester dans ce groupe. J’essaie de retrouver du temps de jeu avec l’UBB, j’ai faim de jeu, j’ai faim de rugby. J’étais sur les rotules à partir de la 50ème mais c’est positif, pour la première fois depuis de longs mois, j’ai joué quatre-vingt minutes.

Ce serait mentir de dire que ça n’a pas été difficile. J’ai joué soixante minutes de moyenne sur le Tournoi l’année dernière. Ça a été un grand changement pour moi. Je me suis remis en question aussi. Je ne pensais pas vraiment être dans cette liste parce que je n’avais pas beaucoup joué et que je n’avais pas été performant non plus.

Ça a été une période dure à vivre ?

Oui, ce serait mentir de dire que ça n’a pas été difficile. J’ai joué soixante minutes de moyenne sur le Tournoi l’année dernière. Ça a été un grand changement pour moi. Je me suis remis en question aussi. Je ne pensais pas vraiment être dans cette liste parce que je n’avais pas beaucoup joué et que je n’avais pas été performant non plus. J’ai pris un peu de recul par rapport aux choses. J’ai essayé de me recentrer un maximum sur mon travail. C’était une chance quand même de vivre ces moments avec le groupe et attendre qu’on me donne l’occasion de jouer. Ce sont des étapes à passer, tout joueur passe par ces moments-là. A moi de retrouver le niveau avec le club pour pouvoir espérer autre chose.

Pourquoi pas partir avec Adrien Pelissié pour la tournée d'été en Nouvelle-Zélande... © Radio France - Justine Hamon

Vos objectifs pour la fin de saison ?

C’est un peu compliqué de dire quoi que ce soit. J’en ai pas mal dans les jambes parce que je n’ai pas beaucoup joué cette saison. Je donnerai tout pour ce club qui m’a tout donné. A moi de montrer que je mérite ma place et d’enchaîner les matches pour apporter avec mes coéquipiers du positif sur la fin de saison.