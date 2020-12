XV de France - UBB : Jalibert, Woki et Moefana brillent à Twickenham malgré la défaite

Appliqué mais sur la réserve en Ecosse et face à l’Italie, Matthieu Jalibert a enfin livré le match qu’on attendait de lui. Beaucoup de sûreté technique dans ses transmissions, de la justesse dans le jeu au pied à l’image de son 100% face aux perches ou de cette touche trouvée dans les 22 mètres anglais. Et bien sûr ce coup de rein décisif, sa marque de fabrique, pour franchir le rideau adverse et offrir un ballon d’essai à Brice Dulin. De loin son match le plus abouti avec le XV de France jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu après avoir été apparemment touché au mollet.

Dans un tout autre registre, on a aussi beaucoup vu Cameron Woki. Le longiligne flanker de l’Union a remporté la bataille des airs face à la star Mario itoje et a énormément apporté par son activité dans la guerre des rucks.

Moefana, défense de fer

« Ce n'était pas la farce française mais la force française, a-t-il expliqué au micro de France 2. On a juste voulu montrer qu'il n'y a qu'un seul groupe France. Il n'y a pas d'équipe B ou d'équipe C. On a montré que l'on pouvait rivaliser avec l'Angleterre. C'est une déception de ne pas gagner mais on s'est arraché jusqu'au bout. »

Cameron Woki devance Mario Itoje. © Maxppp - Maxppp

Et que dire de Yoram Moefana. Pour sa 1ère titularisation sous le maillot bleu, le jeune centre (20 ans et cinq matchs de Top14 au compteur) a récité une partition défensive haut de gamme. Dur à l’impact, il a plaqué pendant 95 minutes, refusant de lâcher le moindre pouce de terrain.

Les trois Girondins ont fait honneur au maillot tricolore et ont sans doute vécu un apprentissage en accéléré lors d’une finale haletante qui a finalement basculé sur quelques décisions arbitrales plus que discutables.

