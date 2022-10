XV de France - UBB : "Je sais que les copains feront le boulot" assure Maxime Lucu

Si l'Union n'a toujours pas gagné cette saison à l'extérieur, elle a montré de réels progrès sur la pelouse du stade Michelin où son mental et sa discipline lui ont permis de tenir tête à l'ASM et de passer tout près d'un gros coup. Maxime Lucu et ses coéquipiers internationaux rejoignent Marcoussis avec le sentiment du devoir accompli. Et le demi de mêlée veut croquer à pleines dents dans les tests de l'automne. Interview.

ⓘ Publicité

Du caractère et de la discipline pour deux bons points au final ?

Maxime Lucu : C’est un très bon endroit pour venir se tester sur l’état d’esprit. On savait que Clermont était sur une dynamique très positive et qu’ils allaient essayer de nous mettre à mal parce qu’on prenait énormément de points notamment sur des erreurs défensives. Aujourd’hui l’état d’esprit a été excellent, on n’a jamais rien lâché même quand on s’est fait percer. Cette séquence défensive à 20-16 où on ne prend pas d’essai et a contrario derrière on récupère le ballon et on marque par Madosh (ndlr : Tambwe), c’est plus que positif. On se cherchait là-dessus en ce début de saison. C’est la vraie UBB.

Vous avez su garder votre sang froid ?

On monte en puissance, on se sent de mieux en mieux dans le collectif, dans le système de jeu. Il y avait juste des séquences faciles à corriger, qui ne nécessitent pas de talent. C’est ce qu’on était venu chercher ici.

Je suis content d’aller vivre ces moments-là en espérant qu’on continue à faire ce que l’on a fait de très bien en 2021-2022

Vous sautez du train UBB pour rejoindre l’équipe de France, c’est toujours un crève-cœur ?

Forcément, c’est compliqué de lâcher les copains, on sait que ce sont des périodes difficiles quand il y a beaucoup de départs. Mais personnellement, c’est bien pour nous, aller en équipe de France c’est toujours du bonus et des moments extraordinaires. Je sais que les copains feront le boulot. On a une grosse réception dimanche contre Toulon où il faudra confirmer les deux points pris ici. C’est sûr qu’il y aura deux matches compliqués (ndlr : contre le RCT et à Pau) avec ces départs mais on n’est pas les seuls touchés.

Maxime Lucu va de nouveau croiser la route des Japonais le mois prochain. © AFP - Charly Triballeau

Dans quel état d’esprit abordez-vous cette tournée ?

Avec beaucoup de fierté, d’appétit et d’enthousiasme. On va se mesurer à ce qui se fait de très bien dans les nations du sud. Je suis content de retrouver ce groupe avec qui j’ai vécu d’énormes moments la saison dernière. Il faut savourer, ne pas se poser de questions. Je m’en suis trop posé quand je montais là-bas. Maintenant que j’ai eu mes premiers maillots, je suis content d’aller vivre ces moments-là en espérant qu’on continue à faire ce que l’on a fait de très bien en 2021-2022.

Comment on passe du rôle de titulaire à l’UBB à celui de remplaçant avec le XV de France ?

C’est clair dans ma tête, avec le staff. On va là-bas pour chercher le plus de temps de jeu possible. Il y a Antoine (ndlr : Dupont) qui est le titulaire indiscutable, il faut travailler en complémentarité. Tant que je continue à intégrer les 23, je serai le plus heureux. Et je me donnerai à fond lors des minutes qu’on me donnera.