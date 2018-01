Ce n'est pas un secret de polichinelle mais ça y ressemble. Matthieu Jalibert, l'ouvreur de l'UBB, devrait figurer mercredi dans la liste de Jacques Brunel. De manière trop précoce ? Laurent Marti est partagé.

"Il a le talent pour l'intégrer maintenant, c'est un joueur excessivement doué qui fait preuve d'une certaine maturité. Mais j'ai un petit peu peur parce qu'il a eu 19 ans en novembre....Moi j'aurais aimé qu'on l'intègre un petit peu dans ce Tournoi. J'ai peur d'un démarrage anticipé. Si ça ce passe bien tout est génial. Mais qu'est ce qu'on fait s'il loupe son premier match."

Il y a un an, Baptiste Serin était la future star du rugby français

Et le président de rappeler à quel point le sport de haut niveau est impitoyable. "Il y a un exemple très récent, c'est Baptiste Serin. Il y a un an, c'était la future star du rugby français. Aujourd'hui on ne sait même pas s'il est dans le groupe. Tout va très vite, ça m'effraie un petit peu, surtout à un poste de 10 qui, on le sait, est le poste le plus compliqué du rugby. En même temps, il est très doué et il est fort dans sa tête. Je ne sais pas ce qui va se passer."

Matthieu Jalibert a pour seule expérience onze matches de Top 14. © Radio France - Justine Hamon

Dans la Mêlée du lundi, l'émission rugby de France Bleu Gironde, Laurent Marti a aussi évoqué le prêt du talonneur Ole Avei au Racing 92. "Ole commençait à être malheureux, c'est quelqu'un qui adore jouer au rugby. Il voyait bien qu'il avait beaucoup de concurrence et un peu moins la confiance des coaches. C'était son intérêt de se rafraîchir l'esprit."

Vous savez tout ce qu'on doit à Ole. Sans lui, on ne serait peut-être même plus en Top 14

Mais le président a avoué que la séparation a été difficile avec un joueur qui a aidé le club a grandir depuis son arrivée en 2010. "Vous savez tout ce qu'on doit à Ole. Sans lui, on ne serait peut-être même plus en Top 14. Il est venu signer les documents tout à l'heure dans le bureau. On ne sait même pas si c'est la fin ou pas parce qu'il a un contrat l'année prochaine et que si ça se passe bien on sera ravi de le faire revenir. Mais on ne sait pas et c'est pire que tout de ne pas savoir. Ça a été très fort, on sait tout ce qu'on lui doit. Ça a été un joueur incroyable, le meilleur talonneur du championnat pendant de longues années. Il était particulièrement touché qu'on en arrive là et nous aussi..."

Samedi dernier, à l'issue du match face à Newport, Laurent Marti a tenu à saluer Ole Avei. © Radio France - Justine Hamon

Enfin, le président de l'UBB a ajouté que le dossier du demi de mêlée chargé de remplacer Yann Lesgourgues, blessé au ligament croisé du genou, était en phase de bouclage. "C'est une affaire qui avance, on pourra en dire plus demain (mardi) mais normalement on a trouvé".