XV de France - UBB : Nans Ducuing "encore sous le coup de l'émotion"

Suite au forfait du Toulousain Yoann Huget, Guy Novès a demandé ce dimanche à l'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles de rejoindre le stage des Bleus à Granville. Ce qui porte à sept le contingent girondin dans la Manche.

France Bleu : Comment avez-vous appris la nouvelle ?

Nans Ducuing : Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai quitté mes copains hier soir en leur disant à bientôt mais je ne pensais pas que moi aussi je les rejoindrai. Forcément très surpris, très heureux et très fier. Beaucoup de sentiments partagés mais je suis très content.

Content de décaler le départ en vacances ?

Complètement. Quand c'est pour représenter le pays, être convoqué. Moi c'est ma première, c'est assez exceptionnel. Je décale les vacances sans aucun problèmes.

Inséparables en club, Jean-Baptiste Dubié et Nans Ducuing s'offrent trois jours avec les Bleus © Radio France - Justine Hamon

Même en jeune, vous n'aviez jamais porté le maillot avec le coq ?

Je n'ai jamais connu de sélection en jeunes, ni de pôle espoirs. J'ai un parcours un peu atypique comme mon copain Jean-Baptiste Dubié (ndlr : lui aussi convoqué pour la première fois). Qu'on se retrouve là ensemble, c'est extraordinaire.

Je vais essayer de prouver qu'ils n'ont pas fait une erreur en me convoquant

Le but c'est d'ouvrir grands les yeux et d'apprendre ?

J'arrive sur la pointe des pieds, je le prends comme ça vient sans me poser de questions. Je vais essayer de prouver qu'ils n'ont pas fait une erreur en me convoquant. J'y vais aussi pour essayer de me montrer avec pas mal de détermination.

Cette saison, Nans Ducuing a inscrit deux essais en Top 14 dont face à Brive. © Radio France - Justine Hamon

Le fait d'y retrouver six coéquipiers* va faciliter les choses ?

Je l'espère. Des mecs comme Baptiste (ndlr : Serin) ou Jeff (ndlr : Poirot) sont quand même installés depuis un ou deux ans. Je pense que ça va faciliter l'intégration. Je connais aussi Julien Ledevedec qui était parmi nous l'an dernier et qui m'a de suite contacté. Après je ne connais pas grand monde, sauf de nom. Je vais découvrir.

Vous pensez à la tournée en Afrique du Sud ?

Très honnêtement, je n'y pense pas du tout. C'est tout frais, je suis encore sous le coup de l'émotion. Je pense à faire un bon stage et après on verra bien comment les choses évoluent. Mais je ne suis pas dans l'optique de me projeter.

*L'UBB aura donc sept représentants (Serin, Poirot, Goujon, Tauleigne, Dubié, Domvo, Ducuing), ce qui en fait le club le plus représenté.