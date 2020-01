Pour les débuts des Bleus dans le Tournoi dimanche (16h) face à l'Angleterre, trois des six joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles seront sur la feuille de match. Mais aucun sur le terrain au coup d'envoi.

XV de France - UBB : Poirot, Jalibert et Woki remplaçants pour le crunch

Le pilier gauche et l'ouvreur de l'UBB vivront dans un premier temps ce crunch depuis le banc de touche.

Bordeaux, France

Jefferson Poirot remplaçant, c'est rarissime. En dehors de sa première sélection en février 2016 face à l'Italie où il était sorti du banc pour les trente dernières minutes, et du match face aux USA lors de la dernière coupe du monde où il avait soufflé, le pilier gauche était depuis quatre ans l'indiscutable titulaire au poste.

Pas dans l'esprit du nouveau staff qui lui a préféré le Toulousain Cyril Baille qui était sa doublure lors du Mondial japonais. La première ligne tricolore est d'ailleurs entièrement remaniée puisque un autre Toulousain, le talonneur Julien Marchand, connaîtra sa première titularisation avec les Bleus, tout comme le Montpelliérain Mohamed Haouas.

Charnière toulousaine

L'autre Girondin qui débutera sur le banc, c'est Matthieu Jalibert. Plusieurs voix s'étaient élevées ces derniers jours en faveur d'une charnière où il serait associé à Antoine Dupont, ce qui aurait permis à Romain NTamack de glisser au centre et au XV de France de jouer avec deux jeunes ouvreurs de grand talent.

Fabien Galthié et ses adjoints ont décidé de miser sur un duo 100% toulousain pour animer le jeu. La complémentarité et les automatismes qu'ont les deux joueurs en club ainsi que la plus grande expérience internationale de Romain NTamack expliquent en partie ce choix.

Le jeune troisième ligne de l'UBB Cameron Woki devrait faire ses premiers pas sous le maillot bleu dimanche. © Radio France - Justine Hamon

La présence de Cameron Woki est plus surprenante. Figurant parmi les surprises de la liste des 42 le jeune troisième ligne de l'UBB sera sur la feuille de match. L'ancien joueur de Massy, au profil atypique, a très certainement marqué des points lors du stage de Nice puisque le nom de Sekou Macalou était plus régulièrement cité.

Les trois autres joueurs de l'UBB présents à Nice (Cyril Cazeaux, Alexandre Roumat, Maxime Lucu) n'ont pas été retenus pour ce premier match du Tournoi.