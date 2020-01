XV de France - UBB : "un immense honneur" pour Alexandre Roumat

Bordeaux, France

C'est dans le vestiaire du stade Ernest-Wallon que le Girondin a appris la nouvelle. "C'est un sentiment partagé parce que je suis forcément déçu de la défaite et forcément très heureux et honoré d'avoir été appelé. Je ne réalise pas encore. C'est un immense honneur. J'ai eu la chance de faire toutes les équipes de France jeune. Avoir les meilleurs joueurs à tes côtés pour progresser et devenir toi même meilleur, c'est quelque chose de très gratifiant."

J'arrive sur la pointe des pieds

A 22 ans, Alexandre Roumat sera un bizuth de plus dans ce groupe France. "Il y a un élan nouveau, il y a plein de jeunes. E,n plus j'en connais pas mal parce que j'ai joué avec eux. J'espère que ça se passera bien et que je m'intégrerai rapidement. J'arrive sur la pointe des pieds."

Dans le viseur du staff tricolore qui était venu le rencontrer à Bègles, l'ancien Biarrot est donc le sixième joueur de l'UBB convoqué pour le stage de Nice. Et ça suffit pour l'instant à son bonheur. "Je ne suis appelé qu'à un camp d'entraînement, je ne suis pas encore sur le terrain donc on ne va pas s'enflammer."