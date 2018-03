Un sentiment de fierté a soufflé samedi soir sur le vestiaire des Bleus, beaucoup plus habitués ces derniers temps à regarder leurs chaussures qu'à y pousser la chansonnette. "On est hyper contents, sourit Jefferson Poirot, parce que c'est un match qu'on avait coché depuis le début du Tournoi. Quand on a perdu face à l'Irlande, on avait évoqué les Anglais, donc c'est un match qu'on attendait avec une grande impatience."

Jacques était très frustré après l'Ecosse parce qu'on a fait des conneries de cadets

Mais le pilier gauche international de l'UBB et ses coéquipiers ont trop souffert pour se reposer sur cette série de deux victoires. "Le discours de Jacques (ndlr : Brunel, le sélectionneur) c'est aussi de dire qu'il y a quelque chose de bien à aller faire samedi prochain. On ne peut pas se permettre de la décontraction parce qu'on a battu les Anglais. Il y a un podium à aller chercher. Donc il faut le faire. Jacques sait où il va. Il était très frustré après l'Ecosse parce qu'on a fait des conneries de cadets et ce match, on se le bouffe tout seuls."

A Cardiff, Jefferson Poirot pourrait honorer sa 19ème sélection. © Maxppp - Maxppp

Jefferson Poirot : "Jacques sait où il va" Copier

Une victoire à Cardiff assurerait aux Bleus la troisième, voire la deuxième place du Tournoi mais Jefferson Poirot sait ce qui attend le XV de France face à des Gallois qui, après avoir pulvérisé l'Ecosse 34-7, ont largement dominé l'Italie (38-14) dimanche. "J'ai joué il y a deux ans au Millenium et c'est le match qui m'a le plus marqué physiquement. Il ne faudra rien laisser au hasard."