XV de France : Woki enchaîne en deuxième ligne, Jalibert absent face à l’Italie

L’habituel flanker de l’Union Bordeaux-Bègles montera une nouvelle fois dans la cage pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des Six Nations ce dimanche (16h) face aux Italiens. L'ouvreur, de retour de blessure, n'a pas été retenu.

Pour la troisième fois de sa jeune carrière internationale, Cameron Woki (11 sélections) troquera son numéro 7 contre le numéro 4. Après le match de novembre à Bordeaux face à la Géorgie et surtout celui face aux All Blacks, le staff a décidé de reconduire le Bordelais en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Et ce malgré le retour du Racingman Bernard Le Roux.

Logique de continuité pour Fabien Galthié qui n’a procédé qu’à deux changements par rapport au XV qui a débuté face aux Néo-Zélandais (40-25).

Pas de Jalibert

Forfait sur blessure, le talonneur Julien Marchand reprend sa place au détriment de son coéquipier de club Peato Mauvaka et le Lyonnais Dylan Cretin est préféré au Toulousain François Cros en troisième ligne.

La charnière toulousaine Dupont-NTamack est reconduite. Le demi de mêlée de l’Union, Maxime Lucu et le centre Yoram Moefana seront sur le banc des remplaçants.

Matthieu Jalibert va devoir patienter avant de retrouver le Tournoi.

En revanche Matthieu Jalibert n’est pas sur la feuille de match. Le demi d’ouverture de l’UBB n’avait rejoint les Bleus que lundi après avoir manqué la première semaine de préparation pour cause de blessure au quadriceps. Le staff lui a préféré le polyvalent Thomas Ramos.

Après avoir terminé deuxième des trois dernières éditions, les Bleus partiront ce dimanche à la conquête d’un Tournoi qu’ils n’ont plus remporté depuis 2010.