XV de France : Yann Lesgourgues, l'option haut débit

Titulaire ce mardi (19h) à Lyon face aux All Blacks, le demi de mêlée de l'Union Bordeaux va avoir sa chance. La concurrence est féroce à son poste mais la vitesse du numéro 9 n'a pas d'équivalent en France.

"Notre équipe manque de vitesse, c'est un joueur qui peut nous apporter des solutions." En juin dernier, Guy Novès avouait que les jambes du Bordelais pourraient être utiles à son XV de France. C'est donc naturellement qu'il l'a convié pour ce France / Nouvelle Zélande de seconde zone, histoire de voir si la vista du numéro 9 était compatible avec le niveau international.

Yann Lesgourgues va donc avoir sa chance et il a intérêt à la saisir vu la richesse du vivier français. Baptiste Serin, titulaire lors du dernier Tournoi, Antoine Dupont qui a tapé dans l’œil de tout le monde face aux Blacks samedi, Maxime Machenaud ou encore le Lyonnais Baptiste Couilloud très en vue vendredi avec les Barbarians.

21 essais en 86 matches avec l'UBB

Sur la pelouse lyonnaise, il sera associé à François Trinh-Duc. A charge pour le duo de mener le jeu d'une équipe bâtie à la hâte, retouchée suite aux forfaits et qui aura à peine eu le temps de répéter ses gammes.

Yann Lesgourgues sera aussi attendu sur sa capacité à organiser le jeu d'un XV de France sans repères collectifs. © Radio France - Justine Hamon

A 26 ans, le joueur de l'UBB part de loin mais il gagne en consistance et en maîtrise. Et dans une équipe française qui brille par son inefficacité, sa capacité à aller plus vite que les autres derrière la ligne parle pour lui. Depuis son arrivée à l'UBB en 2014, il a inscrit 21 essais en 86 matches.