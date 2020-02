XV de France - Yoann Huget : "Je tournais un peu en rond"

Il est un des hommes qui paye la volonté du staff des Bleus de rajeunir le XV de France. Yoann Huget, 62 sélections, fêtera ses 33 ans en juin. Le joueur le plus vieux retenu pour le Tournoi en a 30. Mais l'ailier toulousain veut y croire encore. Même pour le Tournoi en cours.

Yoann Huget : "Je tournais un peu en rond"

"Toutes les bonnes choses ont une fin." Par cette petite phrase, Yoann Huget commence-t-il à penser à sa fin de carrière internationale ? Visiblement non : "Aujourd'hui je n'y suis pas mais peut-être que j'y serais pour la fin du Tournoi. On verra. Aujourd'hui, je prends également du plaisir à être en famille. Normalement, quinze jours de vacances c'est ce que j'avais par an et là, j'ai aussi quinze jours en février. Je tournais un peu en rond, je ne savais pas trop quoi faire. On est partis en vacances, ça fait du bien. C'est une découverte.

"Toujours présent pour ce maillot"

Yoann Huget n'a pas été appelé malgré les forfaits de Penaud ou Rattez. Un joueur comme Lucas Tauzin lui a par exemple été préféré. Mais l'espoir est là : _"_Je suis sélectionnable. Je répondrai toujours présent pour ce maillot. Après, c'est évident qu'il y a une nouvelle génération, une nouvelle dynamique et de l'enthousiasme autour de cette jeune équipe. Même pour moi devant ma télé. Mais le plus dur du Tournoi arrive. Lors des deux premiers matches, avec l'envie et l'émulation, on fait beaucoup de choses. Maintenant, ce match à Cardiff c'est toujours un match compliqué. On revient à la maison, avec deux autres matches à jouer derrière."

Le XV de France affronte le Pays de Galles ce samedi à Cardiff. Yoann Huget, lui, jouera avec Toulouse face à Montpellier dimanche.