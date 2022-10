SERIE - Le XV de France féminin, entre monde amateur et professionnel

Ce samedi, l'équipe de France féminine de rugby donne le coup d'envoi du Mondial face à l'Afrique du sud en Nouvelle-Zélande. Toute la semaine, France Bleu Occitanie vous propose une série sur le XV de France féminin porté par des joueuses de chez nous : 9 Blagnacaises et 5 Toulousaines. Premier épisode : le quotidien des joueuses. Encore bien éloigné de celui des garçons qui sont aujourd'hui professionnels.

Une trentaine de joueuses sous contrat fédéral

Une trentaine de joueuses du XV de France féminin sont sous contrat fédéral. Mélissande Llorens, jeune ailière de Blagnac, en fait partie. Mais ce n'est pas toujours facile : "Surtout que moi, je fais des études à côté. Je suis en école d'infirmière. Même si j'ai les études aménagées, on n'a pas de jours de repos. Quand on a fini l'école, il faut enchaîner avec les entraînements. Même quand je suis en stage. Donc oui, le corps est fatigué. Mais après, j'ai pu bien me préparer. On est 100 % pris en charge par la fédération et on est nourries, logées, blanchies. C'est un avantage pour se concentrer sur le rugby, bien s'entraîner et être performante."

Plusieurs entrainements par semaine, les matches le weekend et pas de rémunération. Pour autant, le rugby féminin a franchi un cap, selon la Toulousaine Maëlle Filopon : "Cela fait très peu de temps qu'on est sorties un peu de l'amateur. Les contrats fédéraux permettent de mieux nous préparer."

Des contrats financés par le XV de France pour avoir une équipe compétitive. Ce n'est pas grand chose à l'échelle de toutes les joueuses du championnat mais ça doit servir de levier, estime l'ouvreuse blagnacaise Lina Queyroi. "Oui, ça va aider et aider tout le monde, aider tout le rugby féminin dans son ensemble et ce sera bénéfique même pour les joueuses qui sont amateures."

Abadie : "Cela reste dérisoire"

Ancienne ouvreuse du XV de France et toujours joueuse à Blagnac, Audrey Abadie espère qu'un événement comme la Coupe du Monde pourra accélérer le processus : _"_35 filles sous contrat sur je ne sais combien qui jouent en club, ça reste dérisoire. Quatre entraînements par semaine après la journée de travail ou les études pour certaines... Peut-être qu'un résultat au niveau national se répercuterait sur les clubs qui font des efforts pour donner des petites primes ou des petits contrats mais c'est loin que ce que peut gagner un garçon qui joue au plus haut niveau du rugby."