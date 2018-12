Pro D2 - Colomiers : "Le discours était peut-être rompu" avec Olivier Baragnon

Colomiers, France

Le capitaine de Colomiers, Aurélien Béco a répondu à nos questions pour l'émission Club XV, en revenant bien sûr sur l'éviction du manager Olivier Baragnon.

Vous pouvez nous raconter ce weekend difficile et cette décision prise en grande partie par les joueurs ?

"C'est le fruit d'une concertation entre joueurs. On avait rendez-vous pour un entraînement dimanche matin. Il y a eu un échange entre le staff et les joueurs. Il y a ensuite eu un vote entre joueurs. A la majorité, il en est ressorti qu'il y avait une volonté de provoquer un changement."

Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ?

"Il manquait un peu de clarté dans ce qu'on nous demandait. Nous joueurs on n'a pas eu des comportements irréprochables mais on connait ce monde. Le fusible c'est souvent le manager. Mais certains joueurs n'avait pas un comportement professionnel. C'était peut-être plus facile de se séparer d'Olivier. Maintenant que c'est acté, à nous de montrer qu'on a du caractère."

Il n'y avait plus de confiance envers Olivier Baragnon ?

"J'ai envie de répondre par l'affirmative puisque le vote a scellé son départ. Le discours était peut-être rompu. En tout cas, c'est ce que le vote a traduit."

Maintenant il faut sauver le club...

"Oui. Il faut mettre son ego de côté, être focalisé sur la mission demandée. Ce challenge était vrai avant le départ d'Olivier, il l'est d'autant plus maintenant. Il faut repartir de l'avant. Tout faire pour retrouver le goût de la victoire."

Un match crucial vous attend vendredi chez la lanterne rouge, Massy.

"Massy boxe dans la même catégorie. On vit le même championnat qu'eux. Ce sera capital c'est sûr."

En début de saison, vous affichiez pourtant des ambitions de Top 6...

"Les ambitions c'est aussi pour montrer l'attrait du club au niveau des partenaires. Nous on était conscient d'avoir perdu des joueurs, depuis deux ou trois ans. Un nouveau cycle a commencé et pas de la meilleure des façons. C'est toujours difficile de prédire une issue dans ce championnat hyper homogène. Tout n'était pas noir. On a perdu des matches d'un rien. Il a manqué un peu de professionnalisme et de chance. Je pense au drop à Angoulême ou au match contre Nevers. Malheureusement, ça n'a pas tourné. Il faut vite réagir."