Yoann Huget : "Maxime Médard a été un exemple sur le terrain"

Maxime Médard aura joué avec de nombreux grands joueurs aussi bien au Stade Toulousain qu'en équipe de France. Parmi eux, Yohan Huget a une place particulière.

Un temps adversaires en équipe de jeunes, les deux arrières se sont retrouvés au Stade Toulousain et en équipe de France. Yohann Huget n'était pas au courant de la décision de son ex-partenaire mais il lui a déjà souhaité par SMS "Bienvenue dans le cercle des retraités".

Que retiendrez-vous de la carrière de Maxime Médard ?

Yohann Huget : "C'était l'homme d'un club, et l'homme qui ne lâchait jamais rien. Et c'est rare. Et en tout cas, comme on voit de nombreux témoignages, c'est quelqu'un qui a porté haut les couleurs de la France, qui a porté haut les couleurs du Stade Toulousain à travers le monde. Donc tristesse aussi de le voir partir."

Est ce que ce type de joueur, on en retrouvera ? Attaché à un seul club, attaché au maillot ?

C'est unique, mais je pense qu'une fois qu'on est au Stade Toulousain, il est difficile d'en partir. Quand on dit qu'on veut partir, on fait le tour des autres clubs, on voit ce qui se fait ailleurs et on se rend compte qu'on est dans un certain confort. Les joueurs partis ne retrouvent jamais la même ambiance, le même collectif ou le même club.

Donc il faut savoir pourquoi on part et quelles sont les raisons qui poussent à partir. A partir de ce moment là, on fait le point. Mais je pense que des joueurs aujourd'hui, comme ceux de la nouvelle génération du Stade Toulousain, il y en a très peu qui partiront.

Si vous deviez expliquer à un jeune qui n'a pas forcément connu la carrière de Maxime Médard, quel était son style de jeu ?

Il y a juste à regarder le Stade Toulousain d'aujourd'hui. Il a été élevé à la graine du Stade Toulousain et de Guy Novès. Un Clément Poitrenaud, un Maxime Médard, ils sont dans la continuité, dans la lignée en terme de jeu de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, un Thomas Ramos à l'arrière, c'est la même chose.

Concernant son parcours, on peut citer aujourd'hui un Romain Ntamack : au club depuis tout jeune, qui a son sang qui coule en rouge et noir depuis ses cinq ans.

Pouvez-vous nous parler de votre relation que vous avez eu tous les deux, de ce lien spécial entre vous et Maxime Médard ?

Notre lien était assez particulier parce qu'on s'est connus dans l'adversité. Quand il était en équipe de jeunes à Blagnac, moi j'étais au Stade. On s'est retrouvé au centre de formation. On s'est construit en voulant toujours être meilleur que l'autre. Comme deux frères qui veulent toujours être le meilleur sur le terrain.

C'était à celui qui en faisait toujours plus à l'entraînement, celui qui en veut toujours plus en salle de musculation, celui qui en fait toujours plus durant les récupérations...

Donc on s'est porté dans l'adversité en créant un lien très fort sur le terrain. Tellement que dès que Max faisait quelque chose sur le terrain, je pouvais l'anticiper, un peu comme la relation entre un Vincent Clerc et un Clément Poitrenaud.

Et cette adversité, elle a été bénéfique ?

Bien sûr. Au Stade Toulousain, nous sommes éduqués dans la compétition. D'ailleurs, on a pu voir quand il y avait un peu moins de compétition au sein du Stade, il y avait un peu moins de résultats. Ça fait partie de notre éducation rugbystique.

Guys Novès, Ugo Mola, les recruteurs nous rajoutaient plein de joueurs à nos postes pour faire vivre cette concurrence, pour nous les mettre dans les pattes. Avec Maxime, on a toujours essayé de répondre présent parce que l'on a la fibre de ce club. On aime le Stade, les supporteurs... Ils nous ont vu grandir et c'est ce qui est le plus important.

Son premier match chez les professionnels remonte à 2004. Il a joué 18 ans à haut niveau. Une si longue longévité, ça vous inspire quoi ?

Si on retrace sa carrière, c'est incroyable. Regardez combien de fois il s'est relevé et combien de fois il a gagné des titres. C'est quelqu'un qui s'est toujours remis en question et c'est quelqu'un, pour moi, qui a été un exemple dans le travail. Cette faculté à renaître de ses cendres à chaque fois alors que tout le monde l'avait enterré.

C'était un joueur discret, avec malgré tout un vrai rôle dans le vestiaire du Stade ?

Il a créé son respect sur le terrain. Il était respecté par tout le monde notamment dans le vestiaire.

Après dans ces mêmes vestiaires, on était un peu les animateurs. On mettait de l'eau dans les chaussures ou on faisait quelques nœuds dans les manches. Le match, il dure 80 minutes, mais les moments que l'on vit dans le vestiaire, c'est toute la semaine, c'est d'autant plus important. C'est d'ailleurs ce qui me manque le plus depuis ma retraite. Ce n'est pas les matchs forcément mais plutôt cette ambiance.