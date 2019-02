Yohan Vivalda (USAP) : "Gagner à Aimé-Giral pour les supporters"

Le deuxième ligne de devoir Yohan Vivalda reste méfiant et plus motivé que jamais pour décrocher un succès contre Agen après la victoire à Montpellier. L'USAP a retrouvé son ADN et ses vertus et peut compter sur Yohan Vivalda pour s'exprimer dans ce domaine.

Perpignan, France

Dans le match rugueux et engagé qu'a fourni l'USAP à Montpellier, forcément le guerrier Vivalda a trouvé son compte. L'USAP a renoué avec son ADN, le registre que le deuxième ligne affectionne : "Quand je suis arrivé ici, j'étais très jeune et je jouais avec des papas, des messieurs ! On rentrait sur le terrain et il n'y avait qu'à suivre la meute. On savait que ça allait jouer devant et qu'il fallait répondre présent. Depuis le début de saison on joue comme ça mais rien ne nous réussissait."

Un brin superstitieux, Yohan Vivalda interprète les quelques signes qui justement ont enfin souri aux Catalans dans l'Hérault : "Ce week-end, premier coup de pied qu'on fait et on a le rebond favorable, Jean-Ber (Ndlr : Pujol) va marquer. Depuis le début de saison, on avait la même action à chaque match mais avec le rebond défavorable et on prenait des contres ensuite. Ce week-end ça a été l'inverse, on a été bons en défense et on a été opportunistes."

"On n'a pas gagné le championnat non plus"

Voilà pour la victoire à Montpellier ! Car, pour les joueurs, depuis dimanche matin, elle a été placée aux rayon des oubliettes. Dans sa situation, l'USAP ne peut pas s'attarder sur ce succès certes prestigieux mais nettement insuffisant pour sauver la saison pour le moment : "A Montpellier, on n'a pas non plus gagné le championnat. On aurait été sixième, je te dirais que ce week-end on est un peu plus tranquilles mais ce n'est pas le cas. On est toujours derniers et on reçoit un concurrent direct, il faut à tout prix gagner ce match pour se donner l'espoir de vivre encore une belle aventure."

S'il y a défaite contre Agen, ce samedi, l'USAP retombera dans la sinistrose et son opération ultra compliquée pour aller chercher le maintien relèvera de l'impossible. Battre Agen relancerait un petit peu plus les Catalans dans la course au maintien et rajouterait de la ferveur dans les rangs des supporters, ce qui est tout sauf négligeable pour le deuxième ligne au cœur sang-et-or : "J'espère qu'on va enfin pouvoir offrir cette première victoire à nos supporters à Aimé-Giral. Ils nous suivent partout, ils ne nous ont pas lâchés depuis le début de saison, même si bien sûr il y a eu des critiques et c'est bien normal, ils ont toujours été derrière nous. Partout où on va, ils y sont, encore à Montpellier ils étaient très nombreux. Personnellement, j'aimerais qu'on leur offre ce week-end cette putain de victoire à Aimé-Giral."