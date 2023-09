Yutaka, ce supporter venu du Japon conduit par un abonné du Stade Toulousain

On ne peut pas le rater. Drapeau du Japon avec un mot en Français inscrit dessus : "Bon courage Japon". D'autres drapeaux, plus petits, vissés dans les cheveux. Yutaka est l'attraction dans les tribunes du stade Ernest-Wallon. Tout le monde réclame son selfie avec ce supporter nippon venu assister à l'entraînement de l'équipe nationale ce jeudi. Des Japonais qui préparent le premier match de leur Coupe du Monde, prévu dimanche face au Chili au Stadium.

Conduit par... le gardien du camping !

"Depuis 2003, j'ai assisté aux six Coupes du Monde. Toulouse est vraiment une superbe ville. On m'a emmené ici en voiture", raconte Yutaka. Son chauffeur ? Jacques, gardien du camping "Le Rupé" à quelques encablures du stade Ernest-Wallon. "On attend beaucoup de clients et lui, c'est le premier Japonais à être arrivé. Il dort en tente pour huit jours, et comme il est super sympa je lui ai proposé de l'emmener. Comme je suis abonné au Stade Toulousain... Et là, je m'aperçois que c'est la vedette ! Je ne parle ni anglais ni japonais mais on se débrouille très bien", sourit Jacques.

Deux matches du Japon au Stadium

La communauté japonaise sera très présente sur Toulouse ces prochains jours. Les rugbymen ont pris leur quartier dans l'antre du Stade Toulousain pour préparer deux matches de poule à Toulouse. Le dimanche 10 septembre face au Chili et le jeudi 28 face aux Samoa.