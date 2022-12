Zach Mercer (Montpellier) : "En Champions Cup ? Donner le maximum pour faire quelque chose de grand"

C'est un avant goût du France - Angleterre qui aura lieu le lendemain, en quart de finale de Coupe du Monde de football. Ce vendredi, les français du MHR seront sur la pelouse des anglais des London Irish à 21h. Premier match de poule pour les hommes de Philippe Saint-André, en Champions Cup, sur un terrain de l'Ouest de la capitale anglaise.

Une compétition que les Cistes n'ont pas l'intention de négliger, au contraire. Ils espèrent cette saison faire, au moins, aussi bien que lors de l'édition précédente, à savoir atteindre les quarts de finale. L'un des coachs, Jean-Baptiste Elissalde, estime qu'une bonne entame est essentielle dans cette compétition : "Tu t'aperçois que si tu la prends par le bon bout d'entrée, ça s'éclaircit vite. C'est pas plus facile, mais le chemin est beaucoup plus court pour remporter le titre qu'en championnat, où c'est très long et très serré. Il n'y a pas beaucoup de matchs, ils sont vite éliminatoires. En général, il te faut plus de quinze points pour être dans les quatre meilleurs. Et là, tout s'éclaircit, tu peux recevoir les phases finales à domicile. C'est quand même très important. C'est une compétition abordable pour nous. De là à être champion, je ne sais pas. Mais bien y figurer, je l'espère".

Et il y a un homme qui est très heureux de démarrer par un voyage de l'autre côté de la manche. C'est l'anglais Zach Mercer, troisième ligne originaire de Leeds et qui joue à Montpellier depuis plus d'un an : "C'est toujours excitant de commencer une nouvelle compétition. Il y aura quelques visages que je connais bien. On a beaucoup travaillé l'an dernier pour y être et maintenant, on va donner le maximum pour essayer de faire quelque chose de grand (...) London Irish est un club qui se structure, avec un stade magnifique. De plus en plus de monde. On n'est pas stupide, on sait qu'ils nous attendent, que c'est un gros test pour eux. Et il faudra qu'on soit prêt".

London Irish - MHR : vendredi 9 décembre, 21h.