2e place pour Tessa Worley à Kronplatz en Italie

C'est le quatrième podium de la saison de coupe du monde pour la Haut-Savoyarde Tessa Worley en géant. La championne du monde en titre termine deuxième ce mardi à Kronplatz dans les Dolomites italiennes, derrière l'intouchable Américaine Mikaela Schiffrin, à 1,21 seconde. La Française a même réalisé le meilleur temps de la seconde manche.

"J'ai été la chercher comme une première place"—Tessa Worley

"C'est une super journée, je suis très satisfaite de cette deuxième place", réagit Tessa Worley au micro de France Bleu Pays de Savoie. "J'ai été la chercher comme une première place. L'écart qu'il y avait en première manche entre Mikaela et moi (1'39'') était déjà important mais j'ai continué à y croire quand même. Sur les prochaines courses je sais qu'on n'a pas droit à l'erreur et qu'il faut aller chercher 100% des deux manches de la course".

C'est aussi une bonne nouvelle concernant l'état du genou de la skieuse du Grand-Bornand. Tessa Worley avait renoncé à l'étape autrichienne de St-Anton (étape ensuite annulée) à cause de ce genou douloureux depuis sa blessure à Lake-Louise en décembre. (L'étape a été annulée ensuite à cause de la neige trop abondante).

Prochain géant, le 1er février à Maribor (Croatie).