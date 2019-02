Biathlon paralympique : Benjamin Daviet du Grand-Bornand champion du monde du 12,5 km

Le Grand-Bornand, France

Et un titre de champion du monde handisport pour Benjamin Daviet ! Le biathlète du Grand-Bornand a remporté cette nuit l'épreuve du 12,5 km demi-distance en position debout. Une distance qui lui convient bien puisqu'il est déjà champion olympique de cette distance. Benjamin Daviet est le leader du ski nordique handisport français et triple champion Paralympique à PyeongChang 2018 en catégorie debout. Il est champion du Monde en titre en biathlon sprint, biathlon moyenne distance et relais

Benjamin Daviet exprime sa joie sur sa page Facebook - Capture FB

Les Championnats mondiaux de biathlon paralympique se déroulent au Canada à Prince George en Colombie britannique jusqu'au 24 février