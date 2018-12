Bialthon : premier podium de la saison pour Justine Braisaz des Saisies

C'est un beau début de saison pour les biathlètes des Pays de Savoie sur le circuit de Coupe du monde : après la 2e place d'Antonin Guigonnat de Morzine au sprint hommes vendredi, Justine Braisaz et Julia Simon, toutes deux des Saisies, ont pris les 3e et 4e places du sprint dames de Pokljuka. L'épreuve a été remportée par la Finlandaise Kaisa Makarainen, détentrice du Gros Globe de cristal.

Justine Braisaz, âgée de 22 ans, a réalisé un beau 10/10 au tir. Elle termine à 42,1 secondes de Makarainen, et signe le 7e podium de sa carrière. L'Italienne Dorothea Wierer a fini 2e à 14,8 secondes et prend du même coup la tête du classement général. Cette performance permet à Justine Braisaz de se rassurer et surtout d'effacer sa 82e place sur l'épreuve de l'Individuel, jeudi.

"Je suis vraiment contente et ça me fait vraiment plaisir pour le staff aussi parce qu'on tirait la gueule après l'Individuel, a-t-elle déclaré sur la chaîne L'Equipe. J'étais dans un état de colère, j'avais l'impression d'être un agneau entouré de lionnes. On ne prend pas le départ d'une course si on n'a pas en tête de gagner et si on n'a pas le couteau entre les dents. Aujourd'hui, l'état d'esprit n'était pas le même et ça fait toute la différence sur le pas de tir."