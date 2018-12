Biathlon - Aristide Bègue a eu les chocottes mais fait la course parfaite

Font-Romeu-Odeillo-Via, France

Il avait été appelé de dernière minute. Aristide Bègue après son très bon début de saison a été appelé à batailler avec les grands. En Autriche, comme d'habitude Johannes Boe et Martin Fourcade se sont disputés la victoire, cette fois c'est le Norvégien qui l'a emporté.

Aristide Bègue ne visait pas les premières places mais a tiré son épingle du jeu, il termine dans la première partie du classement, à la quarantième place. Il fait un sans faute au tir et termine à 1 minute 47 du leader.

Il y a deux ans, le Romeufontain de 24 ans avait participé pour la première fois à une épreuve de coupe du monde mais n'était visiblement pas prêt. Cette fois, il a tenu bon.

"J'avais un peu les chocottes"

Joint par France Bleu Roussillon après sa course en Autriche, Aristide Bègue est satisfait de son sprint : "Je suis vraiment satisfait, j'ai vraiment fait la course parfaite. je ne pouvais pas skier plus vite et pas mieux tirer. J'ai mis un peu de temps au tir parce que j'avais quand même les chocottes, il y avait du bruit et tirer en coupe du monde c'est toujours plus délicat que de tirer en coupe de France ou en Ibu Cup.

Aristide Bègue : "J'ai fait mon maximum" Copier

J'ai fait mon maximum, j'ai réalisé la course parfaite pour moi avec les sensations du jour. Je me sentais juste un peu moins en forme qu'il y a deux semaines. Ca ira mieux demain (samedi). Je suis vraiment très heureux de participer à cette coupe du monde. Il y a deux ans j'avais vraiment subi l'événement, j'avais eu l'impression de ne pas être moi-même. Je fais tout pour apprendre et progresser. J'attends la poursuite avec impatience pour m'éclater. On a une équipe de France très très forte."

"Et maintenant, allez l'USAP"

Aristide Bègue derrière l'USAP Copier

Une soirée en Autriche et cap sur la poursuite ce samedi où Aristide Bègue partira en quarantième position. D'ici-là, le Catalan d'adoption, surveillera aussi la performance de l'USAP : "Rendez-vous demain 14h45 pour la poursuite et ce soir tous derrière l'USAP, la première victoire de la saison c'est ce soir, on y croit."