Biathlon - Aristide Bègue rejoint Martin Fourcade en coupe du monde

Font-Romeu-Odeillo-Via, France

Est-ce la saison d'Aristide Bègue ? Le jeune biathlète de Font-Romeu est sélectionné pour la coupe du monde avec l'équipe de France. Il défendra ses chances ce vendredi (14h15) sur le sprint, ce samedi (14h45) sur la poursuite et ce dimanche (14 heures) sur le relais. La compétition se déroule en Autriche à Hochfilzen.

Aristide Bègue, grâce à ses bons résultats, remplace Fabien Claude. En IBU cup, lors de la dernière compétition le Romeufontain a terminé deuxième du sprint et a remporté la poursuite en Suède. Le biathlète de 24 ans est donc promu dans la cour des grands, aux côtés de Martin Fourcade. C'est la deuxième fois que ça lui arrive, après une brève apparition en décembre 2016.

"Il y a 2 ans, je n’étais pas prêt, explique Aristide Bègue. J’avais même pleuré lorsque l’on m’avait annoncé ma sélection. J’avais peur d’y aller. J’avais terminé 61ème et j’étais frustré d’être passé à côté de ma course. Cette fois, je me sens capable de gérer cet événement et de réaliser une course à mon niveau ! Je me donne comme objectif de franchir la ligne d’arrivée en étant fier de moi ! Le résultat dépendra des autres concurrents !"

La sélection française pour Hochfilzen

Hommes :

Fourcade, Desthieux, Guigonnat, Fillon Maillet, Jacquelin, Bègue.

Femmes :

Braisaz, Bescond, A. Chevalier, Simon, Latuillière, Aymonier.