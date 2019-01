Biathlon : la deuxième étape de la Coupe de France au Col de Porte

La station du Col de Porte (Isère) accueillait ce week-end la deuxième étape de la Coupe de France de biathlon. Les sprints avaient lieu samedi et les poursuites dimanche. Un événement rendu possible grâce aux bénévoles qui ont enneigé les pistes jeudi dernier.

Col de Porte, Sarcenas, France

Les bénévoles ont bien travaillé. Grâce à une mobilisation-éclair pour enneiger les pistes, la station iséroise du Col de Porte a pu accueillir ce week-end les épreuves de la deuxième étape de la Coupe de France de biathlon.

L'espace réservé aux athlètes © Radio France - Nicolas Joly

Braisaz et Perillat-Bottonnet vainqueurs du sprint

Le biathlète de la Clusaz Martin Perillat-Bottonnet s'est imposé lors de l'épreuve de sprint hommes qui avait lieu le samedi. Malgré une faute lors du tir couché, il a devancé de 12 secondes ses compétiteurs. Justine Braisaz a quant à elle terminé première du sprint femmes avec 28 secondes d'avance et deux fautes au tir. Une première place qui fait du bien à la skieuse des Saisies après quelques difficultés en Coupe du monde.

Les conditions climatiques n'étaient pas spécialement clémentes mais n'ont en rien gêné la compétition © Radio France - Nicolas Joly

Bègue et Chevalier triomphent à la poursuite

Le dimanche avaient lieu les poursuites. Cinquième au sprint la veille, la biathlète des 7 Laux Chloé Chevalier a effectué une belle remontée jusqu'à la première place lors de l'épreuve dames. "Je ne me suis pas précipitée, je suis revenue petit à petit sur la tête. J’ai eu du mal sur mon dernier tir mais je me suis fait plaisir", expliquait-elle sur la ligne d'arrivée.

De gauche à droite Lou Jeanmonnot, Chloé Chevalier et Camille Bened © Radio France - Nicolas Joly

Côté messieurs c'est le Pyrénéen Aristide Bègue qui l'emporte avec une belle avance. Il concède toutefois avoir encore une marge de progression : "Il y a encore du travail, notamment au niveau du tir où cela a été compliqué. Mais je progresse et je me fais plaisir, c'est mon objectif."

De gauche à droite, Martin Bourgeois-République, Aristide Bègue et Thomas Briffaz © Radio France - Nicolas Joly

Les épreuves du week-end ont également permis aux jeunes athlètes de se distinguer et de désigner les champions et championnes de France des catégories U19 et U21. Martin Bourgeois-République est désigné champion de la poursuite en U21 et Thomas Briffaz en U19. Chez les dames ce sont Lou Jeanmonnot et Camille Bened qui ont été désignées respectivement en U21 et U19.

L'arrivée de Chloé Chevalier, première dans la poursuite ce dimanche © Radio France - Nicolas Joly

Un public très local

Les épreuves qui devaient à l'origine se tenir aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ont attiré les curieux de la région. Mis à part les proches des athlètes et quelques amateurs de sport, il y avait de nombreux néophytes qui assistaient à leur première compétition de biathlon. "Nous n'étions pas loin alors nous avons décidé de venir voir ça en vrai", nous confie Pierre, un jeune grenoblois venu avec sa compagne. "C'est bien mieux qu'à la télévision. _On a les vraies sensations du sport_, le vrai froid également. On passe un bon moment même si l'on n'y comprend rien."

Rapide, mélange de course et de tir, le biathlon est un sport qui occupe particulièrement bien les enfants © Radio France - Nicolas Joly

La troisième étape du Samse National Tour aura lieu le week-end prochain (12 et 13 janvier) à la Seigne