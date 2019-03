Biathlon : Le plateau du Vercors toujours derrière Martin Fourcade

S’il traverse une année noire sur les pistes et devant les cibles, sur le plateau du Vercors où il vit et s’entraîne, le quintuple champion olympique de biathlon jouit toujours d’une grande popularité

Villard-de-Lans, France

Ils ont entre 15 et 18 ans, viennent de Gap, Chamrousse, Die, ou bien sur du plateau du Vercors, et sont la relève du biathlon français. En sport étude au lycée climatique de Villard-de-Lans, ils s’entraînent sur les mêmes pistes que Martin Fourcade, depuis des années ils ne l’ont vu que gagner, alors forcément cette année noire « ça fait bizarre » dit Théo « faut s’y faire, mais je pense que c’est humain, et il ne faut pas oublier ce qu’il a fait, il a des records qui vont tenir longtemps je pense ».

« Il est parfait comme champion » Lilian, jeune biathlète du plateau du Vercors

Pendant que Martin Fourcade planche avec ses entraîneurs sur le meilleur moyen de revenir au sommet du biathlon mondial, sur le plateau du Vercors, les jeunes biathlètes eux ne doutent pas, à l’image de Lola « on croit en lui, il a le mental » et d’Eléonore « il sait tout faire, c’est un grand champion il va revenir plus fort ».

Martin Fourcade reste pour les jeunes biathlètes un modèle « il est parfait comme champion » lance Lilian, « il parle bien, défend des sujets qui lui sont chers comme la lutte contre le dopage ». « On a tous envie de lui ressembler » conclue Lola. S’il a perdu le classement général de la coupe du monde cette saison, Martin Fourcade n’a donc pas perdu le soutien du Vercors.

« Persuadé qu’on va le revoir » Thierry Dusserre, responsable du pôle espoir Dauphiné, et ancien entraineur de Martin Fourcade chez les jeunes