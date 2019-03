Biathlon : avec Martin Fourcade, quelles sont les chances de médailles françaises aux Mondiaux qui débutent ce jeudi ?

La France fera-t-elle mieux que lors des derniers Mondiaux en 2017 où elle avait récolté sept médailles (dont cinq par Martin Fourcade) ?

Alors que c'est le coup d'envoi jeudi des Championnats du monde de biathlon à Östersund (Suède), les informations autour de l’équipe de France se précisent.

Fourcade-Boe, comme on se retrouve

Le réveil du roi ou passation des pouvoirs ? En difficulté cet hiver, Martin Fourcade (30 ans), de retour après six semaines d'arrêt, va tenter de sauver sa saison lors des Mondiaux de biathlon qui débutent jeudi à Ostersund où le Norvégien Johannes Boe, intouchable depuis trois mois, fera figure d'épouvantail.

Le Pyrénéen, incapable de retrouver ses sensations habituelles sur les skis, n'a gagné que deux courses cette saison et ses déboires l'ont même poussé à s'octroyer plus d'un mois de pause en Coupe du monde avec une impasse sur les deux étapes en Amérique du nord en février.

L'homme aux 76 victoires sur le circuit, dont le dernier podium remonte au 15 décembre, aurait en tout cas tort de laisser tomber cette fin de saison puisqu'il pourrait profiter du rendez-vous suédois pour fortifier encore un peu plus sa légende en s'attaquant au record de 11 titres mondiaux individuels du Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen (10 pour le Français). Un objectif qui a de quoi le faire saliver.

"Je vise un minimum de trois médailles et je serai heureux comme cela mais au fond de moi-même mes attentes sont plus élevées", a reconnu le Français qui espère tout de même faire aussi bien que l'an passé (5 médailles dont un titre) et vise son record de 2016 avec 5 breloques dont quatre en or.

Le relais mixte pour briller

Si Fourcade venait à échouer, les Bleus pourraient toujours compter sur trois autres de leurs représentants présents avec lui parmi les 7 premiers du classement général de la Coupe du monde (Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet, deux fois vainqueur cette saison, Antonin Guigonnat).

Martin Fourcade, qui n’a pas couru depuis la mass start d'Antholz le 27 janvier et était absent de la tournée nord américaine de février à cause d’une maladie, a bien été titularisé dans le relais mixte qui ouvre jeudi la compétition. Dans cette épreuve, le quintuple champion olympique sera le dernier relayeur aligné aux côtés d’Anaïs Chevalier, Julia Simon, qui dispute ses premiers Mondiaux et Simon Desthieux.

Vice-championne du monde en 2017 sur le relais mixte remporté par l'Allemagne, la France a gagné la médaille d'or olympique dans cette spécialité en 2018 à Pyoengchang avec le quatuor Marie Dorin-Anaïs Bescond-Simon Desthieux-Martin Fourcade

Suspense chez les dames

Martin Fourcade sera également associé à Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Antonin Guigonnat pour les épreuves de course et de sprint. Grâce à la médaille d’or du septuple vainqueur de la Coupe du Monde, la France peut en effet aligner 5 Bleus au départ de la course.

Du côté de l’équipe féminine, Célia Aymonier sera accompagné d’Anaïs Chevalier et de Julia Simon. Anaïs Bescond, quant à elle, est encore incertaine et n’est pas partie avec le reste de l’équipe de France en Suède. Déclarée malade, la triple médaillée olympique est restée en France pour passer des examens. Si la Jurassienne ne rejoint pas ses coéquipières, ce sera Justine Braisaz qui la remplacera.

Il sera peut-être compliqué pour les Françaises d'exister tant elles ont été en dessous de leur niveau cette saison. Les Tricolores ne sont plus montées sur la "boîte" depuis le 12 janvier (Anaïs Chevalier) et la triple médaillée olympique aux JO-2018 Anaïs Bescond, malade, n'a toujours pas rallié la Suède.

Le programme des championnats du monde (heure française)

Jeudi 07 mars

Relais mixte, départ à 16h15

.

Vendredi 08 mars

Sprint femmes, départ à 16h15

.

Samedi 09 mars

Sprint hommes, départ à 16h30

.

Dimanche 10 mars

Poursuite femmes, départ à 13h45

Poursuite hommes, départ à 16h30

.

Mardi 12 mars

Individuel femmes, départ à 15h30

.

Mercredi 13 mars

Individuel hommes, départ à 16h10

.

Jeudi 14 mars

Relais mixte simple, départ à 17h10

.

Samedi 16 mars

Relais femmes, départ à 13h15

Relais hommes, départ à 16h30

.

Dimanche 17 mars

Mass Start femmes, départ à 13h15

Mass Start hommes, départ à 16h00

.