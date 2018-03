Grenoble, France

Révélateur d'une attaque en difficulté, pour la première fois de la saison à Polesud, les Brûleurs de Loups sont restés mués samedi soir. Un problème de "réussite" pour l'attaquant Vincent Kara, "manque de réussite offensif qu'on a déjà connu aux deux premiers tours" ajoute l'autre attaquant Mathias Arnaud. Comme sur le premier match, les Grenoblois ont plus tiré à la cage que leur adversaire, mais le résultat n'est pas le même.

Quel problème ? Quelles solutions ?

Avec deux matchs de plus joués en playoffs pour les BDL, des déplacements plus longs - les Grenoblois sont allé à Mulhouse et Bordeaux, les Rouennais à Angers et Amiens - l'usure peut-elle être responsable de ce début de finale manqué ? "On ne se cherche pas d'excuses, on ne se pose pas de questions comme celle-là, tranche Kara. Le jeu est plus fermé, tout le monde joue très bien défensivement, donc c'est sur que c'est un peu compliquer (de marquer des buts)."

"Tout le monde peut donner un peu plus", l'entraîneur grenoblois Edo Terglav

Forcément, quand l'équipe ne marque pas, c'est vers les "gros compteurs" que les regards se tournent. Samedi soir, les attaquants qui remplissent ce rôle ne se sont pas vraiment signalés. La confiance ? "Il faut qu'ils aillent la chercher, ils savent quoi faire, explique Edo Terglav. Travailler (...) attendre un rebond (...) aller chercher la déviation". Mais attention, "on est une équipe, on gagne et on perd en équipe".

"Bon été, si on ne se revoit pas !", l'entraîneur rouennais Fabrice Lhenry

Côté Rouennais, la satisfaction est forcément de rigueur après un week-end à deux victoires chez l'adversaire. "On n'imaginait pas ce scénario" confie tout sourire Fabrice Lhenry. Tactiquement, Rouen a pris le dessus dans ce premier round. "On garde beaucoup plus le palet, on essaie de construire, analyse l'ancien portier international français. On a réussi à gagner beaucoup de duels, quand on arrive à récupérer vite le palet c'est toujours mieux. Je trouve qu'on s'est bien sacrifié (...) notre gardien est impérial aussi. Je suis satisfait de tout le monde, de l'état d'esprit aussi."

Gagner la série en 4 matchs pour Rouen ? "Il y a toujours cette possibilité mais je pense qu'il ne faut pas voir trop loin non plus. _Ça peut être une série qui peut avoir des rebondissements, et très longues_." Fabrice Lhenry n'est en tout cas pas vraiment pressé de revenir à Polesud : "bel été, si on ne se revoit pas" a-t-il lancé aux journalistes en franchissant la porte de la salle de presse !