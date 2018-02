Caen, France

Après un programme court marqué par quelques anicroches (4e), Bruno Massot et Aliona Savchenko ont donc réalisé le sans-faute sur le programme libre. Ils se sont couché sur la glace à la fin de leur prestation tant ils se sont donnés, le visage du caennais rougi par l'effort. Et c'est l'or et le titre Olympique qui est venu les récompenser pour un demi-point seulement devant le couple chinois.

Le programme long a été super. Premier Jeux olympiques et champion olympique, c'est juste incroyable – Bruno Massot

A la sortie de la glace, Bruno Massot avait du mal encore à réaliser au micro de Fabrice Rigobert. " Ça va prendre quelques heures pour réaliser et aussi avoir la médaille autour du cou. Il faut juste un peu redescendre de ses émotions. Le programme long a été super. Premier Jeux Olympiques et champion Olympique, c'est juste incroyable. _C'est quand même l'accomplissement d'une longue carrière et ça a été super dur_. Le petit normand là qui se retrouve en Allemagne et là en Corée du Sud champion Olympique. Ça a été une histoire très dure."

Bruno Massot, le visage rougi par l'effort, a tout donné avec Aliona Savchenko dans le programme libre © Maxppp - HOW HWEE YOUNG

Privé des Jeux en 2014 avec la France pour une question de papiers, le patineur caennais aura ensuite dû engager un bras de fer avec la fédération française pour pouvoir patiner avec Aliona Savchenko mais sous les couleurs de l'Allemagne.

On peut aussi considérer que nous avons été très fair-play avec nos amis allemands. Il y a un tout petit bout de cette médaille qui nous appartient – Didier Gailhaguet

"La raison pour laquelle je me battais c'est pour que Bruno reste français, explique Didier Gailhaguet, président de la Fédération Française des Sports de Glace. Je pensais qu'Aliona avait un parcours en Allemagne quand elle a voulu venir en France. On peut considérer que c'est une erreur. On peut aussi considérer que nous avons été très fair-play avec nos amis allemands. Il y a un tout petit bout de cette médaille qui nous appartient."

Sa ténacité a payé lui qui a fêté ses 29 ans le 28 janvier dernier et qui a obtenu son passeport allemand un mois après seulement, juste à temps pour participer aux Jeux.

On a pris peu à peu espoir d'une médaille et ça devient de l'or. C'est magnifique – Jean Marie, le papa de Bruno Massot

A plusieurs milliers de Kilomètres de Pyeongchang, son père a suivi en Normandie le passage de son fils et son succès. "On a vibré parce qu'ils sont passés premiers de leur groupe, ils restaient les trois autres couples à passer. Du coup, l'attente a été longue. Ils font un programme parfait alors que les autres couples le sont moins. On a pris peu à peu espoir d'une médaille et ça devient de l'Or. C'est magnifique. C'est _l'aboutissement de plus de vingt ans de travail et cela fait vingt ans qu'il est avec le même entraîneur Jean François Ballester après avoir commencé à Caen et finir sur une médaille d'Or Olympique, c'est merveilleux._"

C'est donc avec l'Allemagne qu'il réalise son rêve olympique. "L'Allemagne est un pays que j'adore. J'aime la France, j'aime l'Allemagne. Je suis Allemand et je suis Français. Aujourd'hui c'était pour l'Allemagne. J'ai patiné de longues années pour la France. J'ai déjà eu aussi la Marseillaise et voilà je suis heureux quoiqu'il arrive."