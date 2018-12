C'est l'Autriche qui récupère le slalom annulé de Val d'Isère

La Fédération Internationale de Ski (FIS) officialise les reports du géant de Sölden et du slalom de Val d'Isère dans la station autrichienne de Saalbach les 19 et 20 décembre prochain. La station savoyarde de Courchevel n'a pas été retenue.

Le slalom de Val d'Isère a été annulé à cause des conditions météo le week-end dernier

C'est l'Autriche et la station de Saalbach qui récupèrent l'épreuve de géant masculine annulée à Sölden en début de saison à cause du mauvais temps. C'est également dans la station autrichienne que se disputera l'épreuve de slalom annulée à Val d'Isère le week-end dernier à cause des violentes rafales de vent. L'information est officialisée par la FIS.

Saalbach-Hinterglemm takes over another World Cup race https://t.co/EsfEimg2zIpic.twitter.com/hH8jBTpMeN — FIS Alpine (@fisalpine) December 12, 2018

Le géant se disputera le mercredi 19 décembre prochain (10h-13h) et le slalom le lendemain jeudi 20 décembre (10h-13h). Un temps pressentie pour organiser le slalom le mercredi 9 janvier, la station de Courchevel n'a donc pas été retenue comme l'annonçait le site Ski Chrono, ce qui déçoit le président de la fédération française de ski Michel Vion : "On avait bouclé le budget nécessaire de 500.000 euros en 48 heures, mais malheureusement, il y a eu des problèmes de diffusion télé".

"Il faut croire qu'une épreuve isolée, en semaine, en janvier, à Courchevel, n'intéresse pas la télévision"—Michel Vion, président de la FFS

En effet, peu de diffuseurs étrangers se sont montrés intéressés. Et sans diffuseurs... "Il faut croire qu'une épreuve isolée, en semaine, en janvier, à Courchevel, n'intéresse pas la télévision", regrette Michel Vion. La station autrichienne de Saalbach récupère donc deux épreuves la semaine prochaine, ce qui est effectivement plus facile pour mobiliser les chaînes de télévision, notamment les chaînes allemandes.