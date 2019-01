Un record du monde et un cinquième titre européen pour le couple Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Les danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté leur cinquième titre européen au Championnat d'Europe de patinage artistique. Ils ont réuni 217,98 points, un nouveau record du monde pour le duo clermontois!

Clermont-Ferrand, France

Ils sont les premiers danseurs sur glace à remporter cinq titres européens consécutifs! Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se rapprochent du record des six sacres continentaux des Soviétiques Lyudmila Pakhomova et Alexandr Gorshkov dans les années 1970.

RECORD DU MONDE ET CINQUIEME TITRE EUROPEEN CONSECUTIF EN DANSE SUR GLACE !!



Ce samedi, au Championnat d'Europe de patinage artistique, les clermontois ont proposé un programme libre tout en douceur et en poésie sur le titre Sunday Afternoon de l'artiste américaine Rachael Yamagata. Un morceau qui relate une histoire romantique.

Le jury a été conquis par la symbiose du couple Papadakis-Cizeron, tout comme le commentateur Nelson Monfort : "Ce couple patine sur des rivages que seul l'amour connait!".

Un nouveau record du monde

Suite à leur programme, ce samedi à Minsk, les danseurs sur glace ont réuni 217,98 points. Ils battent leur propre record et c'est un record du monde!

Les clermontois avaient déjà fait forte impression ce vendredi lors du programme court des Championnats d'Europe de patinage artistique à Minsk en Biélorussie.