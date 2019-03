Championnat de France de hockey - les Pionniers revanchards reçoivent les Dragons de Rouen

Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc, France

L'équipe de hockey sur glace de Chamonix est en mauvaise posture mais veut se battre jusqu'au bout. A deux reprises, les Haut-savoyards ont été défaits par les Dragons de Rouen durant ces quarts de final de play-offs des championnats de France de hockey, plus connue sous le nom de Ligue Magnus.

Les deux équipes se rencontrent de nouveau les 5 et 6 mars à la patinoire de Chamonix. Si l'objectif des play-offs est de remporter quatre matchs en tout pour rester dans la compétition, les Pionniers de Chamonix ont dû revoir leurs espoirs à la baisse.

Le président attend une réaction de son équipe

"On va réessayer de prendre une victoire entre le match 3 et le match 4, affirme Bernard Molliet, le président des Pionniers. Et surtout d'être plus combatifs qu'on l'a été à Rouen. J'attends clairement une réaction de l'équipe."

Lors des deux premières rencontres, Rouen était sorti vainqueur 12 à 2 puis 9 à 0 contre Chamonix.

"Comme pour les deux premiers matchs, on a toujours sept blessés dans l'équipe, explique Numa Besson, capitaine des Pionniers. C'est décevant. Après avoir lutté toute la saison pour arriver aux play-offs, on ne peut pas se battre avec toutes nos armes."

Les Haut-savoyards joueront donc à domicile pour sauver l'honneur. ""On sait que Rouen est favori, mais on espère faire deux bons matchs devant notre public." conclut Numa Besson.

Bien que la victoire semble lointaine, le club compte sur son public et a bon espoir de jouer à guichet fermé. Mais pour l'heure il reste des places, sur le site de l'équipe de hockey.

Les matchs sont prévus les mardi 5 et mercredi 6 mars à 20h30 à la Patinoire de Chamonix.