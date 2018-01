Auvergne, Clermont-Ferrand, France

Avant de se lancer à la conquête de l’Olympe dans quelques semaines, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron arrivent à Moscou auréolés de leurs performances récentes. Ils ont connu une première moitié d’hiver époustouflante, alignant d’épreuve en épreuve les records de points.

La barre mythique des 200 points

Ils ont battu cinq records du monde et sont devenus le premier couple de danse de l'histoire à totaliser plus de 200 points en compétition. Les Auvergnats de 22 et 23 ans se sont même offert une première victoire sur les Canadiens Tessa Virtue et Scoot Moir, à la fois partenaires d’entraînement à Montréal et concurrents numéro un pour l’or olympique. Les JO auront lieu du 9 au 25 février en Corée du Sud. Les champions clermontois entameront leur conquête olympique 11 février par le programme court.

Ces championnats d’Europe sont un premier test dans la montée en puissance des deux champions explique leur entraineur Romain Haguenauer. Avec de telles performances de début de saison pourront ils placer la barre encore plus haut à l’occasion de ces championnat d’Europe ? Pour Romain Haguenauer : "Ce serait bien s’ils pouvaient améliorer leurs résultats sur la danse courte, c’est un des objectifs".