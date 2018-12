Championnats de France de patinage : médaille de bronze pour le Cherbourgeois Adrien Tesson

Cherbourg, France

Enfin un podium pour Adrien Tesson ! L'ancien licencié au CCSG de Cherbourg remporte le bronze aux championnats de France de patinage artistique qui se sont terminés ce samedi 15 décembre à Vaujany en Isère. Il a terminé à la 5ème place du programme court mais à la 3ème du programme libre, qui compte le plus, ce qui lui a permis de finir en 3ème position au classement général. C'est le Grenoblois Kevin Aymoz qui remporte le titre.

Adrien Tesson a tout fait pour décrocher cette médaille de bronze : "la première place était très difficile à avoir, la deuxième aussi. Il restait une petite chance pour la troisième et du coup je me suis battu pour ça. "

Préparation mentale

Avec sa coach, le Manchois de 21 ans a mis l'accent sur la préparation mentale ces derniers mois. "J'ai toujours été très rigoureux à l'entraînement mais le plus difficile c'était de mettre en place ce que je faisais à l'entraînement en compétition."

Grâce à des techniques de respiration et de visualisation, Adrien Tesson a réussi à se détendre juste avant le programme long. "Je me suis dit "t'as fait tout ce qui fallait avant. S'il y a un problème, il ne faut pas mettre d'émotion, et il faut continuer le programme comme si chaque saut c'était le saut de ta vie."

Prochain objectif pour le Manchois : réussir à faire valider un quadruple saut. Il a tenté la figure samedi mais ne l'a pas tout a fait réussi. "Les juges ont vu au ralenti qu'il manquait un quart de rotation. Au moins j'ai évité la chute !"