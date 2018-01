Les 20 et 21 janvier, la Franche-Comté est en fête à Chaux-Neuve. Le Haut-Doubs accueille l’unique manche française de la Coupe du monde de combiné nordique. Un événement à vivre en direct sur France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Chaux-Neuve, France

Depuis 1996, Chaux-Neuve devient une fois l'an la capitale mondiale du combiné nordique. Rendez-vous les 20 et 21 janvier pour vivre à la radio, à la télé et sur internet l'étape française de la Coupe du monde, les épreuves sportives et son ambiance unique.

Samedi 20 janvier : ça commence

Sur France Bleu Besançon, émission spéciale ce samedi de 10h à 12h30, animée par Pol Laurent. Cyril Seguin vous fera découvrir les animations proposées aux familles au cœur du village de Chaux-Neuve. Julien Laurent décryptera les premières épreuves de saut à ski en individuel.

Les épreuves sportives

A vivre sur francebleu.fr et France 3 Bourgogne-Franche-Comté, en direct et en vidéo, les épreuves individuelles, à partir de 10h30 : saut et course de ski de fond.

Les invités de France Bleu

Michel Vion, président de la Fédération française de ski, médaillé d'or en combiné nordique en 1982 en Autriche

Jean-Pierre de Ramecourt, président du directoire de la Caisse d'Epargne BFC qui soutien dynamiquement ce week-end sportif

Patrick Guglielmetti, président du comité d'organisation

Bruno Le Dref, délégué à l'antenne et aux programmes France 3 Bourgogne Franche-Comté

Et aussi à la télé

Sur France 3, le 12/13 de Franche-Comté est réalisé en direct du site pour revenir sur la compétition, ses enjeux et l'ensemble du dispositif.

Dimanche 22 janvier : on remet ça

Sur France Bleu Besançon, émission spéciale de 10h à 12h30 animée par Pol Laurent. Cyril Seguin vous fera vivre les animations proposées aux familles au cœur du village de Chaux-Neuve. Julien Laurent éclairera les sauts d’essais.

Les épreuves sportives

A vivre sur francebleu.fr et France 3 Bourgogne-Franche-Comté, en direct et en vidéo, les épreuves par équipes, à partir de 12h45 (saut) puis course de ski de fond (14h45).

Les invités de France Bleu

Patrick Guglielmetti, Président du Comité d'Organisation

Jean-Yves Bourgeois, bénévole en charge de la billetterie et des finances

Fabrice Guy, champion Olympique 1992

Bruno Le Dref, délégué à l'antenne et aux programmes France 3 Bourgogne Franche-Comté

Christophe Lemaire, directeur exploitant du cinéma Le Mont D'Or à Métabief

Et aussi à la télé

A 11h25, l'émission de France 3 Bourgogne Franche-Comté Dimanche en Politique déplace son plateau à Chaux-Neuve pour décrypter l'avenir du ski nordique dans le massif du Jura .

. Page spéciale dans le 19/20 consacrée aux épreuves de la journée.

A 20h30, juste après Tout le Sport, émission spéciale Combiné Nordique de Chaux-Neuve : retour sur les résultats et les moments forts du week-end.

Le combiné nordique avec Jason Lamy Chappuis

On révise les fondamentaux avec l'enfant du pays qui fait son grand retour : le champion olympique Jason Lamy Chappuis.

Et d'ailleurs, le combiné nordique, comment ça marche ?