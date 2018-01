Malbuisson, France

Alors que les quelques clients de l'hôtel Le Lac, à Malbuisson, terminaient leur café dans une des salles de restauration, le sauteur Kristjan Ilves, seul estonien qualifié pour la manche de coupe du monde de combiné nordique de Chaux-Neuve, a improvisé un ultime entrainement devant sa résidence ... à plus de 22 heures.

Un acharnement qui a payé au saut !

30ème du classement général de la coupe du monde avant Chaux-Neuve, Kristjan Ilves a vraiment voulu mettre toutes les chances de son côté. Pendant plus d'une demi-heure, l'Estonien a multiplié les positions de saut, ce vendredi, devant son hôtel, après 22 heures. Pendant que les chutes de neige se faisaient de plus en plus importantes, l’entraîneur de l'équipe estonienne a demandé à son athlète de multiplier les bonnes postures, à quelques heures de l'épreuve de saut.

Sous le regard amusé de quelques curieux, Kristjan Ilves s'est élancé une dizaine de fois du haut des quelques marches de l'hôtel pour atterrir dans les bras de son coach, façon Patrick Swayze et Jennifer Grey dans le film Dirty Dancing.

Le skieur de 21 ans a eu le nez creux. Relégué à la 33e place du "Pocket Jump" avec une marque à 106 mètres, ce vendredi, il réalise une belle performance en saut officiel avec une distance de 110 mètres et une 15e place au classement intermédiaire. Le 9e de la coupe du monde par équipe 2017 aurait également du réaliser quelques longueurs sur la neige fraîche de Malbuisson avant d'aller se coucher, car il ne réalise que le 40ème temps de l'étape. Kristjan Ilves a terminé 31e de l'épreuve individuelle, ce samedi à Chaux-Neuve.