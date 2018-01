Chaux-Neuve, France

Jamais auparavant, la manche de coupe du monde de combiné nordique de Chaux-Neuve, n'avait été annulée. Et ce n'est pas l'édition de 2018 qui va faire exception. Et pourtant, la neige et le vent ont vraiment joué les troubles fêtes. L'épreuve de saut a plusieurs fois été interrompue à cause des légères rafales de vent. Mais finalement, tout s'est déroulé comme prévu. Les Français ont réalisé une manche correcte au saut avec Maxime Laheurte, François Braud et Laurent Muhlethaler dans le top 30.

Les encouragements du public n'ont pas suffi au saut à ski

A la surprise générale, Jason Lamy Chappuis n'a pas participé au saut d'entrainement, ce samedi matin. Le Franc-Comtois a préféré ménager son mental et son physique pour l'épreuve officielle. Et malgré les cris et les hourras du public lorsqu'il s'est élancé du haut du tremplin de la Côte Feuillée, la magie n'a pas opéré. Le champion Olympique de 2010 réalise une marque à 100 mètres et prend la 34ème place du classement intermédiaire.

Au saut, les autres Français n'ont, globalement, pas déçu. Le Vosgien Maxime Laheurte arrive premier français à la 11ème place. François Braud (16è), Laurent Muhlethaler (22è) et Antoine Gérard (30è) ont eux amélioré leurs marques de la veille. Lors de la poursuite, tous les tricolores se sont élancés à moins de deux minutes du leader provisoire, le japonais Akito Watabe.

Un retard trop important pour jouer les premières places

Sur les bords de la piste de poursuite, le public était bien présent, malgré la neige et le vent. Les Frenchies sont partis pied au plancher sur la boucle de 2,5 kilomètres, à l'image de Jason Lamy Chappuis qui a gratté 3,4 places dans les premiers hectomètres de la course. Le reste a été un peu plus difficile, notamment à cause du vent de face. Derrière le duo Akito Watabe (Japon) et Jan Schmid (Norvège), le trou était trop important pour que les poursuivants ne viennent se mêler à la victoire.

Auteur d'un joli retour dans la dernière boucle, François Braud remplit ses objectifs. Il termine 9ème de l'épreuve individuelle à 1'04 du vainqueur du jour, le Norvégien Jan Schmid. De son côté, Maxime Laheurte réalise un petit exploit en terminant 14ème, après avoir perdu un ski dans les derniers mètres de la course ! La coqueluche du public, Jason Lamy-Chappuis a fait parler son expérience pour remonter 9 skieurs et accrocher une 25ème place. Place maintenant aux épreuves par équipe, ce dimanche, à Chaux-Neuve.