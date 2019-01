Chaux-Neuve 2019 : aucun Français dans le Top 20 dans l'épreuve du saut ce samedi

Chaux-Neuve, France

Cinquante athlètes internationaux se sont qualifiés ce vendredi pour la deuxième journée de compétition sur le tremplin de Chaux-Neuve. Ce samedi, comme vendredi, c'est l'Autrichien Franz-Josef Rehrl qui a réalisé la meilleure performance de saut, prenant la tête du classement. Côté français, on retrouve ce samedi quatre sauteurs : Maxime Laheurte, premier tricolore à la 27e place du saut, Antoine Gérard, François Braud et Laurent Mühletaler. Une deuxième journée de coupe du monde qui se déroule une nouvelle fois sous le soleil franc-comtois et devant des milliers de spectateurs.

L'épreuve du saut : Franz-Joseph Rehrl de nouveau en tête

Pour la deuxième journée d'épreuves, Franz-Joseph Rerhl prend une nouvelle fois la tête du classement du saut. L'Autrichien a réalisé le meilleur saut à 117,5 mètres. Il est suivi des Japonais Yoshito Watabe (113,5 mètres et 45 secondes de pénalité) et Akito Watabe (112 mètres et 53 secondes de retard sur le leader). Les Français eux sont loin derrière : aucun n'est dans le Top 10, ni dans le Top 20. Le premier Français, Maxime Laheurte occupe la 27e place.

Le classement provisoire des Français :

Maxime Laheurte : 27e du saut à 101,6 mètres et 2'57 du leader

Gérard Antoine : 28e du saut à 100,6 mètres et 3'01 du leader

François Braud : 30e du saut à 95,8 mètres et 3'20 du leader

Laurent Mühletaler : 36e du saut à 86,6 mètreset 3'57 du leader.

L'épreuve du ski de fond

Après cette épreuve de saut ce samedi midi, les athlètes s'élanceront dans l'après-midi (15h45) sur la piste de ski de fond pour une épreuve de dix kilomètres.

