Chaux-Neuve 2019 : Antoine Gérard, premier Français, partira avec plus de 4 minutes de retard au ski de fond

Troisième et dernière journée de compétition à Chaux-Neuve ce dimanche. Seuls deux Français se sont qualifiés samedi. Une coupe du monde de combiné nordique dominée pour l'instant par l'Autrichien Franz-Josef Rehrl. Suivez les résultats de cette troisième journée.

Troisième et dernier jour de compétition à Chaux-Neuve ce dimanche

Chaux-Neuve, France

Trente athlètes internationaux se sont qualifiés ce samedi pour la troisième et ultime journée de compétition sur le tremplin de Chaux-Neuve. Ce samedi, comme vendredi, c'est l'Autrichien Franz-Josef Rehrl qui a réalisé les meilleures performances, prenant la tête du classement. Côté français, on retrouve ce dimanche seulement deux sauteurs : Antoine Gérard et François Braud qui sont en meilleure forme que samedi, mais toujours loin derrière les Autrichiens.

L'épreuve du saut : l'Autriche encore et toujours en tête

Pour la dernière journée d'épreuves, les Autrichiens ont montré leur grande forme. Au programme ce dimanche, deux sauts. Et c'est l'Autrichien Mario Seidl qui a réalisé Dès le premier, Mario Seidl a réalisé le plus long saut de la compétition (118,5 mètres), puis 115 mètres pour son deuxième saut. Le combinard autrichien a eu son premier podium ici à Chaux-Neuve vendredi. A la deuxième place, le leader des deux premières journées, l'Autrichien Franz-Josef Rehrl à 37" du leader, devant le Norvégien Espen Bjoernstad à 1'08.

Côté tricolore, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est toujours trop court. Le chouchou du public, et Bleu le mieux placé, Antoine Gérard a réalisé un beau deuxième saut (110,5 mètres contre 106 mètres pour le premier saut). Il prend donc la 21e place. Quant au Franc-Comtois François Braud, il a atterri à 107 mètres pour son deuxième saut, contre 104,5 mètres pour le premier et occupe donc la 26e place provisoire.

Le classement provisoire des Français :

Antoine Gérard : 21e du saut avec 4'07" de retard sur le leader. 1er saut à 106 mètres et 2e saut à 110,5 mètres.

François Braud : 26e du saut avec 5'27" de retard sur le leader. 1er saut à 104,5 mètres et 2e saut à 107 mètres.

L'épreuve du ski de fond

Ce dimanche après-midi, les trente athlètes internationaux vont s'élancer pour l'ultime épreuve de ce "Triple", les 15 kilomètres de ski de fond.