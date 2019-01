Chaux-Neuve 2019 : trois jours de compétition à vivre en direct avec France Bleu Besançon

Chaux-Neuve, France

Chaux-Neuve redevient le temps d'un week-end la capitale internationale du combiné nordique. Du 18 au 21 janvier 2019, les meilleurs athlètes internationaux et leurs fans se donnent rendez-vous dans le Haut-Doubs pour vivre trois jours de compétition : la traditionnelle manche française de la coupe du monde de combiné nordique. Cinq combinards français s'élanceront dès ce vendredi et ils sont à suivre en direct sur France Bleu Besançon et sur francebleu.fr avec notre partenaire France 3 Franche-Comté.

Chaux-Neuve 2019, un événement à vivre en direct sur France Bleu Besançon

Pendant trois jours, le combiné nordique est à la fête sur le massif jurassien, avec Chaux-Neuve ! Et comme chaque année, France Bleu Besançon vous fait vivre cette manche de coupe du monde en direct sur ses ondes et sur son site internet. Les épreuves seront à suivre en temps réel et en vidéo grâce à notre partenariat avec France 3 Franche-Comté. Nos équipes seront sur place durant toute la compétition pour vous faire vivres les épreuves mais aussi les à-côtés, les moments insolites et l'attente des supporters.

Pendant trois jours, Pol Laurent vous fera découvrir les animations proposées aux familles au cœur du village de Chaux-Neuve. Julien Laurent vous expliquera l'enjeu de cette compétition, puis vous fera vivre les épreuves de saut à ski et de ski de fond.

Les invités de France Bleu Besançon

Patrick Guglielmetti, président du Comité d'Organisation

Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski et médaillé d'or en combiné nordique en 1982 en Autriche

Joël Pagnier, responsable du tremplin

Anaïse Vion, responsable de la presse sur l'événement

Christophe Lemaire, directeur exploitant du cinéma Le Mont D'Or à Métabief

Bruno Le Dref, délégué à l'antenne et aux programmes France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Nicolas Gotorbe, chargé de mission à l'Espace Nordique Jurassien

Jérôme Laheurte, ancien coach de l'équipe de France de Combiné nordique et directeur technique du saut et du combiné nordique.

Le programme de Chaux-Neuve 2019

Vendredi 18 janvier :

11h : saut d'essai

12h : épreuve de saut

16h : épreuve de ski de fond (5 km)

Samedi 19 janvier :

10h30 : saut d'essai

11h30 : épreuve de saut

15h45 : épreuve de ski de fond (10 km)

Dimanche 20 janvier :