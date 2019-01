Chaux-Neuve 2019 : depuis dix ans, Vital Pagnier est la voix officielle de la compétition

PORTRAIT - Sa voix est connue de toutes et tous à Chaux-Neuve : Vital Pagnier. Depuis près de dix ans, il annonce les sportifs et commente la coupe du monde de combiné nordique.

Chaux-Neuve, France

Chaux-Neuve, ce n'est pas qu'une coupe du monde de combiné nordique, c'est aussi une bonne ambiance. Y contribuent, les voix officielles de la compétition : Annette Lamy-Chappuis et Vital Pagnier. Installés dans leur cabine, dans la rotonde, à côté du tremplin, l'une annonce et commente en anglais, l'autre en français. Vital Pagnier est devenu, en dix ans, une figure de Chaux-Neuve.

Un des écrans qui diffusent les sauts durant Chaux-Neuve © Radio France - Laurine Benjebria

Une voix incontournable de Chaux-Neuve

Ca fait près de dix ans qu'il fait vibrer Chaux-Neuve. Vital Pagnier est reconnaissable à son dynamisme, mais aussi, il faut l'avouer, à son fort accent franc-comtois. "L'accent, ça fait l'entité de chez nous". Résultat, lorsqu'il prend une pause le midi, au restaurant des bénévoles, il ne passe pas incogito : "on croise un ou deux spectateurs qu'on ne connaît pas et qui dit "Ah bah c'est lui, on l'a reconnu à sa voix", c'est toujours très rigolo", raconte-t-il depuis son bureau.

Pour ne pas décevoir son public, Vital n'a pas le choix il doit prendre soin de sa voix. Et pour ça il a une méthode particulière "on carbure au pontarlier-anis tous les soirs... non plus sérieusement le fait d'être à trois avec Annette et Eric cette année, on arrive à se compléter et en général la voix se repose".

Pour commenter le saut, Vital Pagnier peut compter sur deux écrans installés sur son bureau : l'un diffuse l'épreuve en direct, l'autre diffuse en temps réel les notes de style du jury, les distances et les performances des compétiteurs.

La dure objectivité du commentateur

Le rôle de Vital Pagnier, comme de ses co-speakers, est de rester neutre, d'encourager tous les athlètes. Mais il l'avoue, cela lui arrive parfois de laisser échapper quelques commentaires chauvins.

"Inévitablement on est quand même un petit peu plus derrière les Français"

Ses liens avec l'équipe de France l'aide aussi à commenter : "on a toujours des petits-à-côté qui permettent de nous donner la dernière petite info, à savoir si les athlètes français sont malades ou pas".