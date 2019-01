Combiné nordique : pas d’inquiétude pour Chaux-Neuve 2019 malgré le faible enneigement dans le Haut-Doubs

Chaux-Neuve, France

Les flocons de neige sont enfin retombés sur le Massif Jurassien dans la nuit du 1er au 2 janvier. Mais seulement quelques petits centimètres, juste de quoi recouvrir de blanc le paysage... Et pourtant, à deux semaines de Chaux-Neuve 2019, l’heure n’est pas à l’inquiétude pour la traditionnelle manche française de la coupe du monde de combiné nordique prévue du 18 au 20 janvier dans le Haut-Doubs ! Les feux sont même au vert ou presque, explique Coline Deyrhiat, la toute nouvelle coordinatrice de l’épreuve.

Nous avons l'immense plaisir de vous dévoiler l'affiche officielle de la Coupe du Monde de Combiné Nordique de Chaux-Neuve 2019 !



Réservez dès à présent vos places sur notre billetterie en ligne : https://t.co/CW5D7ClnN4#chauxneuve2019#triple#fisnocopic.twitter.com/PV0pi9I3pK — WorldCup-ChauxNeuve (@ChauxNeuve) November 27, 2018

Le tremplin est déjà prêt et bientôt deux pistes "de secours" également

Les températures sont de nouveau négatives à Chaux-Neuve (1.100 m), alors la production de neige artificielle est enfin possible grâce également aux réserves d’eau suffisantes, malgré la sécheresse de 2018, dans la bassin créé sur le site. Le tremplin de saut à ski est même déjà prêt. Et pour la partie ski de fond : deux pistes "de secours" de 1,6 et 2 km vont maintenant pouvoir être tracées.

Snow control le 10 janvier

La piste officielle de 2,5 km pourra éventuellement être aménagée à partir du 14 janvier, avec les précipitations neigeuses annoncées par Météo France. La décision officielle sera prise le 10 janvier, à l’issue du "snow control" de la Fédération Internationale de Ski (FIS).