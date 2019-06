Combiné nordique : pas de Chaux-Neuve 2020 dans le calendrier officiel de la prochaine saison de coupe du monde

Chaux-Neuve, France

L'information avait commencé à filtrer dès le début de l'édition 2019, qui s'est déroulée du 18 au 20 janvier. Et le Président de la Fédération Française de Ski (FFS), Michel Vion, avait rapidement confirmé cette hypothèse à France Bleu Besançon : la prochaine saison de la coupe du monde de combiné nordique ne ferait sans doute pas étape à Chaux-Neuve en 2020. Ni en janvier, la date habituelle de la traditionnelle et unique manche française. Ni même en mars, pour une éventuelle organisation de l'étape finale du calendrier mondial qui n'était pas vraiment "emballante" entre l'enneigement plus vraiment garanti à cette époque et l'enjeu sportif un peu moindre en raison du classement général de la coupe du monde qui est, de plus en plus souvent, déjà figé avant l'ultime rendez-vous de l'hiver.

Et c'est désormais officiel depuis ce lundi : il n'y aura pas de Chaux-Neuve 2020. L'étape du Haut-Doubs n'est pas inscrite dans le calendrier 2019-2020, ci-dessus, publié par la Fédération Internationale de Ski (FIS).

Place incontournable de la coupe du monde chaque année depuis 2009, Chaux-Neuve passe son tour "à cause" des JOJ 2020

Habituellement organisée durant le troisième week-end de janvier, chaque hiver depuis 2009, la manche mondiale de Chaux-Neuve sera absente l'an prochain en raison des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020 de Lausanne (9 au 22 janvier), dont les épreuves de biathlon, combiné nordique et saut à ski se dérouleront dans le Jura voisin : au stade Jason Lamy Chappuis des Tuffes, à Prémanon.

Et plus encore que d'éviter une concurrence entre les deux événements, mettre Chaux-Neuve entre parenthèses est surtout une décision pragmatique de la FFS en terme d'organisation : difficile de mobiliser en même temps les - pourtant très nombreux et passionnés - bénévoles du massif Jurassien, et financièrement parlant également, "JOJ + Chaux-Neuve", c'est trop cher dans le budget du ski français. Mais a priori, pas d'inquiétude à avoir pour les éditions suivantes de la coupe du monde de combiné nordique dans le Haut-Doubs : l'étape française devrait naturellement retrouver sa place dans le calendrier mondial, dès 2021...