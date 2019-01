Combiné nordique : pas de coupe du monde à Chaux-Neuve en 2020 ?

Le site de Chaux-Neuve sous la neige et dans le vent à la veille de l'édition 2019 (18 au 20 janvier) de la coupe du monde de combiné nordique dans le Haut-Doubs

Chaux-Neuve, France

Chaux-Neuve 2019 vient tout juste de commencer ce vendredi, pour trois jours de compétition cette année jusqu'à dimanche (20 janvier). Mais l'édition 2020 est déjà d'actualité dans les coulisses de l'organisation de l'unique manche française de la coupe du monde de combiné nordique organisée chaque mois de janvier dans le Haut-Doubs depuis 2009 (après 1996, 1998, 1999, 2000 et 2003 déjà)...

Il y a aussi les JOJ en 2020 dans le Massif Jurassien

Chaux-Neuve 2020 est en fait programmé durant la période des vacances scolaires de février l'an prochain, dans le calendrier de la Fédération Internationale de Ski (FIS). Et ça ne convient pas au Président de la Fédération Française de Ski, Michel Vion. Pour des raisons pratiques et de timing. Car seulement quelques jours auparavant (9 au 22 janvier), se dérouleront les épreuves de ski nordique des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020 sur le site voisin des Tuffes à Prémanon (Jura). Et la mobilisation des nombreux bénévoles, qui sont souvent les mêmes pour les compétitions organisées dans le Massif Jurassien, risque d'être assez difficile à renouveler dans un laps de temps si court... Sans compter l'aspect financier de deux organisations mondiales d'une telle envergure la même année.

A LIRE AUSSI : EN IMAGES - Combiné nordique : dans les coulisses de Chaux-Neuve 2019

Chaux-Neuve 2020 remplacé par un Grand Prix d'été... à Pontarlier ?

Alors, une autre date, durant l'hiver 2019-2020, est bien possible pour la traditionnelle manche de coupe du monde de combiné nordique à Chaux-Neuve. Mais c'est au mois de mars... C'est-à-dire en fin de saison, où le classement général est déjà acquis ou presque le plus souvent. Pas vraiment d'enjeu sportif, donc et surtout, encore moins sûr d'avoir un enneigement suffisant à l'entame du printemps...

Décision officielle à l'issue de ce Chaux-Neuve 2019

Reste une option, celle privilégiée par Michel Vion. Une option... estivale ! L'organisation d'un Grand Prix d'été, avec toujours les meilleurs mondiaux de la discipline... Ça se déroulerait au mois d'août 2020 : sur le tremplin plastifié de Chaux-Neuve, pour l'épreuve de saut et dans... le centre-ville de Pontarlier, pour l'épreuve de ski-roues. La décision finale pour ce Chaux-Neuve 2020, exceptionnellement remodelé, sera prise officiellement ce dimanche par ses organisateurs, à l'issue de l'édition 2019. Pour 2021, en revanche, aucun souci : le site du Haut-Doubs retrouvera son habituel étape mondiale en janvier.