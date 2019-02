Coupe du monde de biathlon : l'or pour Quentin Fillon-Maillet et Célia Aymonnier sur le relais mixte

Les deux Francs-comtois Célia Aymonier et Quentin Fillon-Maillet ont permis à la France de remporter le relais mixte dans la Coupe du monde de biathlon, ce dimanche soir, aux Etats-Unis.

Quentin Fillon-Maillet et Célia Aymonier ont remporté le relais mixte ce dimanche soir.

Besançon, France

Une nouvelle médaille d'or pour la France, dans la Coupe du monde de biathlon ! Elle est remportée par le relais mixte, avec deux Francs-Comtois à la manoeuvre : Célia Aymonier et Quentin Fillon-Maillet.

Ils font partie des quatre tricolores à avoir brillé, pour cette dernière épreuve de la Coupe du monde de biathlon avant les Championnats du monde 2019, le mois prochain. Le quatuor français était aussi composé Simon Desthieux et Anaïs Chevalier. Il a bouclé l'épreuve en 1 heure 03 min 51 sec devant l'Allemagne et la Norvège. Le relais français a fait la différence sur le pas de tir, avec seulement trois recharges et aucune pénalité.

Un titre de plus

La France, championne olympique en titre de la spécialité, avait déjà remporté le premier relais mixte de l'hiver en décemble à Pokljuka, en Slovénie.

De son côté, Quentin Fillon-Maillet a remporté l'or samedi dans la poursuite.