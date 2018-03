Belle opération réalisée par Martin Fourcade sur la poursuite d'Oslo. Le Français s'offre un septième succès cette saison et se rapproche encore un peu plus d'un septième gros globe de cristal historique. Il possède désormais 49 points d'avance sur Johannes Boe, avant la dernière étape en Russie.

Avec Martin Fourcade, tout est histoire de chiffres. Grâce à ce nouveau succès sur la poursuite à Oslo (Norvège), le Français signe une septième victoire cette saison, un 18e podium en 18 courses disputées, une 72e victoire en individuel en coupe du monde. Les nombres sont ahurissants, et pourtant, ce ne sont pas vraiment ceux qui importent en cette fin d'hiver pour le quintuple champion olympique.

Avec 49 points d'avance sur Johannes Boe, Martin Fourcade se rapproche du gros globe

Dans ce sprint final pour la coupe du monde, le plus important, c'est ce duel avec Johannes Boe, le seul capable de lui tenir la dragée haute cette année (huit victoires). Motivé par l'enjeu d'un septième gros globe de cristal consécutif - une performance historique puisque Ole Einar Bjoerndalen s'est arrété à six - Martin Fourcade a joué gros bras ce samedi sur la poursuite. Au tir, un 18/20, et sur les skis, pas de bâton entre les jambes cette fois. Au moment où il ne fallait pas trembler, Martin Fourcade l'assure : il est bien le plus fort du circuit.

L'autre bonne opération, c'est la troisième place du Norvégien Johannes Boe, et les 12 points perdus sur Martin Fourcade. 49 points d'avance désormais pour Fourcade, et à l'heure des décomptes finaux (les deux moins bonnes courses de tous les athlètes seront retranchées au total de points final), sa présence en continue sur les podiums devraient jouer en sa faveur face à Boe qui, à plusieurs reprises s'est retrouvé plus loin dans les classements. Sauf catastrophe, la dernière étape de la coupe du monde en Russie devrait sacrer Martin Fourcade, l'enjeu sera bien au rendez-vous en tout cas.