Isère, France

Martin Fourcade n'est peut-être pas le plus fort, mais c'est définitivement le plus régulier. Si sur le sprint et la poursuite à Anthoz-Anterselva Johannes Boe était intouchable, ses cinq erreurs au tir ce dimanche sur la mass-start lui ont coûté une éventuelle victoire. Le Français signe ainsi son sixième succès de la saison, soit deux de moins que son rival, mais surtout un quinzième podium, en quinze courses. Exceptionnel.

Les deux Norvégiens Tarjei Boe et Erlend Bjoerntegaard montent sur le podium. Johannes Boe prend la sixième place. Simon Desthieux est dixième.

Martin Fourcade creuse sur Johannes Boe au classement général de la coupe du monde

Sur le plan comptable, en vue du gros globe de cristal, Martin Fourcade réalise la grosse opération. Johannes Boe ne terminant qu'en sixième position, il marque de gros points, même si tout reste provisoire (les deux moins bonnes performances sont retirées en fin de saison). A trois étapes de la fin de la coupe du monde, l'undécuple champion du monde compte 54 points d'avance sur le Norvégien. Il prend par la même occasion seul la tête du classement de la mass start.