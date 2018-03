Dernier objectif d'une saison XXL, Martin Fourcade échoue dans sa quête de monter sur les podiums de chaques courses disputées. Le septuple vainqueur de la coupe du monde termine à la 19e place de la mass start de Tyumen en Russie, la dernière course de l'année, remportée par Maxim Tsvetkov.

France

Monter sur le podium est déjà un événement pour un biathlète "normal"... Mais quand on parle de Martin Fourcade, l'événement, c'est de ne pas le voir sur la boîte à l'issu d'une course ! Le biathlète français, 20 fois dans les trois premiers en 20 courses disputées, met fin à cette incroyable série ce dimanche, pour sa dernière de la saison. Il prend la 19e place de la mass-start de Tyumen en Russie, son plus mauvais résultat cette année.

Un peu de déception pour cette 19e place...mais quelle saison pour @martinfkde qui réalise le grand Chelem !! 👏💪 #lequipeBIATHLONpic.twitter.com/IxxBHqiHK2 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 25, 2018

Le globe de cristal déjà en poche, la quasi-certitude de décrocher le globe de la spécialité, le quintuple champion olympique français avait peut-être la tête ailleurs pour ses derniers tours de piste. Quatre fautes au tir, dont deux dès le premier, c'est assez inhabituel. Martin Fourcade aura essayé de se relancer, mais en vain. Le Russe Maxim Tsvetkov remporte la dernière course de la saison devant le Norvégien Bjoentegaard, Johannes Boe est troisième. Premier Français, Simon Desthieux est 12e.

Martin Fourcade décroche tous les globes pour la troisième saison consécutive

Cette saison, seul Johannes Boe avait les moyens de contester l'hégémonie du meilleur biathlète du moment. Huit victoires au total pour le jeune Norvégien (24 ans), mais pas encore le coffre pour tenir le rythme de Martin Fourcade toute la saison. Si les deux hommes se sont livrés un duel des plus serrés jusqu'aux Jeux olympiques, le cadet des frères Boe n'a pas pu résister sur les trois dernières étapes de la coupe du monde.

Pour la troisième saison consécutive, et la quatrième fois en carrière, Martin Fourcade remporte tous les petits globes de spécialité et le gros globe de cristal, une performance sans précédent. Avec ses victoires au classement général de la coupe du monde, il entre encore plus dans la légende de son sport dépassant le précédent record qu'il détenait avec le roi Ole Einar Bjoerndalen.

Coup d'oeil sur la saison 2017-2018 XXL de Martin Fourcade