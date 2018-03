Lors de la mass start à Kontiolahti en Finlande Martin Fourcade a surmonté un premier tir médiocre et une condition physique encore affaiblie par une gastro en milieu de semaine : il termine deuxième et fait la bonne opération au classement général.

Dès le premier tir, Martin Fourcade se mettait dans une position délicate. Le Français manquait deux cibles, alors que la majorité de ses concurrents, dont son rival Johannes Boe, sortaient du pas de tir avec un sans-faute. Le quintuple champion olympique engageait alors une remontée incroyable.

La remontada !

Sa gastro-entérite du milieu de semaine n'était plus qu'un lointain souvenir, les deux fautes du premier tir aussi. Martin Fourcade enchaînait 15 tirs parfait, et des tours de piste en mode turbo pour sortir du dernier pas de tir en compagnie du russe Anton Shipulin. Dans le même temps Johannes Boe craquait et faisait cinq fautes, pour terminer très loin du Français (19e).

Final à rebondissements

Avec tous les efforts fournis et un retour de maladie, le champion serrait les dents pendant le dernier tour. Il se faisait reprendre par l'autrichien Julian Eberhard, et profitait de la chute du russe (3e) pour terminer deuxième.

Martin Fourcade prend la 2e place de la mass start 💪 Eberhardt est premier, Shipulin victime d'une chute complète le podium #lequipeBIATHLONpic.twitter.com/Tz6stHOcXe — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 11, 2018

De l'avance au classement général

Grâce à cette deuxième place, Martin Fourcade marque 54 points, et Johannes Boe, dix-neuvième score 22 points. Le Français est bien parti pour décrocher son septième gros globe de cristal, du classement général de la coupe du monde.

Les Français placés

Point positif pour les Français, Quentin Fillon-Maillet et Antonin Guigonnat terminent respectivement 10e et 11e. De bons résultats à garder dans un coin de la tête avant l'étape d'Oslo la semaine prochaine (le sprint masculin aura lieu jeudi).