Elles voulaient toutes s'imposer ce samedi pour le dernier relais de Marie Dorin-Habert avant la retraite, elles l'ont fait ! Les Françaises remportent de relais d'Oslo devant l'Allemagne et l'Italie. Un beau cadeau pour la biathlète des Sept-Laux avant sa dernière poursuite dimanche.

France

L'amitié transcende, les Françaises ont bien illustré ce propos ce samedi. Pour le dernier relais de Marie Dorin-Habert avant la retraite, toutes voulaient absolument l'emporter en équipe une dernière fois avec la Dauphinoise. Toutes efficaces au tir, seulement cinq pioches cumulées, les Bleues ont fait la course en tête à Oslo. Anaïs Chevalier lance parfaitement la course, laissant la main à Célia Aymonier en deuxième position. Course réussie également pour la Jurassienne qui conserve la deuxième place à seulement neuf secondes de l'Italie.

Des tirs engagés et réussis pour les françaises

Au duel avec l'Italienne Nicole Gontier, Marie Dorin-Habert ne se laisse pas envahir par l'émotion pour son dernier relais. Ses tirs assurés, elle se permet même de prendre quelques mètres à la transalpine pour transmettre en tête à sa grande copine Anaïs Bescond : plus de 10 ans d'équipe de France ensemble. L'objectif pour "Nanass" : résister au duo Sanfilippo/Dahlmeier qui s'est formé derrière elle. Le premier tir, attaqué, est parfaitement maîtrisé, sur le deuxième, elle craque sur la toute derrière balle, l'Allemande ressort juste derrière.

S'engage alors une poursuite : Bescond en ligne de mire de Dahlmeier, mais la Française tient, elle reprend même de l'avance à l'Allemande et fond vers la victoire. Anaïs Bescond lève les bras à l'arrivée, ses coéquipières se jettent sur elle. Mission accomplie : toutes ensemble, elles sont allé la chercher, peut-être la dernière victoire en carrière pour Marie Dorin-Habert. Les Allemandes terminent deuxièmes, les Italiennes troisièmes.

🏆🇫🇷 Un dernier relais héroïque pour Marie Dorin-Habert ! #lequipeBIATHLONpic.twitter.com/ZdJ6JguPja — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 17, 2018

La dernière fois que les Françaises s'étaient imposées sur le relais, c'était en janvier à Oberhof, mais sans Marie Dorin-Habert. La biathlète des Sept Laux qui chaussera une dernière fois les skis dimanche sur la poursuite. Et qui sait... pourquoi pas une dernière victoire en individuel ?